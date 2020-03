WRC, Rally Messico, PS16: Suninen sbaglia ma resiste a Tanak

Il giro pomeridiano della seconda tappa del Rally del Messico 2020 è scattato con la Prova Speciale 16, la Guanajuatito 2 di 24,96 chilometri, in cui a risultare il più veloce di tutti è stato Thierry Neuville.

Il belga della Hyundai ha vinto la quinta prova della sua gara, confermandosi uno dei più in forma di questo inizio di Mondiale Rally 2020. Peccato sia stato fermato da un problema elettrico nella giornata di ieri, altrimenti sarebbe probabilmente in gioco per una posizione sul podio nonostante una posizione di partenza a dir poco complicata.

Considerando il fatto che Neuville è fuori dai giochi per le posizioni che contano, ad attirare l'attenzione continua a essere il duello tra Teemu Suninen e Ott Tanak per la seconda posizione nella classifica generale alle spalle di Sébastien Ogier.

Tanak, al volante della Hyundai i20 Coupé WRC numero 8, è riuscito a togliere altro ritardo da quello che lo separa dalla seconda posizione. L'estone ha fatto meglio di 6 decimi rispetto a Suninen, ma il finnico del team M-Sport deve rammaricarsi, perché sino all'errore che ha compromesso la sua prova era nettamente il pilota più veloce in speciale.

Sembra che il team M-Sport abbia trovato un'ottima soluzione legata all'assetto della Ford Fiesta numero 3, infatti Suninen ne ha giovato sin dalla prima prova di questo giro pomeridiano. Vedremo se nella prossima prova il finlandese riuscirà a rifarsi o se, invece, Tanak continuerà ad avvicinarsi alla seconda posizione.

Sébastien Ogier, invece, continua ad amministrare l'ampio vantaggio che ha nei confronti dei primi rivali, evitando di prendersi grandi rischi per portare a casa quella che sarebbe la prima vittoria della carriera da pilota ufficiale Toyota.