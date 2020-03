WRC, Rally Messico, PS14: Tanak si avvicina a Suninen

La Prova Speciale 14 del Rally del Messico, la Alfaro 1 di 16,99 chilometri, non ha portato scossoni degni di nota alla classifica generale dell'evento, ma ha rivisto primeggiare Thierry Neuville, autore del quarto scratch del suo fine settimana.

Il pilota belga, che avrebbe dovuto scattare per primo nella speciale, è arrivato in ritardo al controllo orario di 11 minuti, prendendo così 1'50" di penalità. Ma poco importa: ormai la sua gara è finita ieri con il ritiro dovuto a un guasto elettrico sulla sua Hyundai.

Per questo motivo Neuville è entrato in speciale più tardi del previsto, firmando però una grande prestazione. Una sorta di dimostrazione di quanto avrebbe potuto fare oggi se ieri non fosse stato fermato da fattori esterni, non imputabili all'equipaggio.

Intanto Ott Tanak grazie al secondo tempo di speciale è riuscito a ridurre sensibilmente il suo divario che lo separa dal secondo posto in classifica. Teemu Suninen, attuale proprietario della posizione, non è stato autore di una prova degna di nota.

Per questo Tanak si è portato a 13"4 dal finnico ed è possibile che entro la fine della seconda tappa il campione del mondo possa agguantare il rivale. Intanto Elfyn Evans non ha mollato la presa, pur avendo perso altri secondi che lo hanno portato a 6"7 dal pilota della Hyundai. Molla invece la presa Kalle Rovanpera, ormai staccato di 21"9 da Evans e quasi 30" da Tanak.

Da segnalare il problema che ha fermato dopo pochi chilometri Gus Greensmith. Il pilota britannico del team M-Sport è stato costretto a fermare la sua Fiesta in traiettoria e poi a spostarla a forza. Dopo diversi minuti è riuscito a riprendere la prova e a concluderla, ma perdendo oltre 11 minuti.