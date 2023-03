WRC | Rally Messico, PS13-14: Neuville si avvicina a Evans

Carica lettore audio

E' il momento di Thierry Neuville. Il pilota di Hyundai Motorsport ha inanellato 3 vittorie di speciale consecutive che lo stanno consacrando come pilota più veloce della mattinata.

Il belga, dopo aver vinto la PS12, si è ripetuto anche nelle successive due, ossia la PS13 Derramadero 1 di 21,70 chilometri e la PS14 Las Dunas Suerpecial 2 di 3,53 chilometri.

In entrambe Neuville è riuscito a fare meglio di Elfyn Evans, ma è nell'ultima - quella più corta - in cui il belga ha rosicchiato più tempo al rivale. Ora il divario tra i due è di 8"7, dunque il giro pomeridiano si prospetta molto interessante proprio per questo duello dedicato alla conquista della seconda posizione della classifica generale.

Se Evans sarà chiamato a cambiare passo per respingere gli attacchi del belga, Sébastien Ogier ha deciso di gestire il suo vantaggio nei confronti di Evans, ora di 24"1.

Sempre più in difficoltà Kalle Rovanpera, scivolato a 36"6 dal gradino più basso del podio dopo appena 4 prove. Un divario molto ampio, soprattutto se si considera che il campione del mondo ha iniziato la giornata con un gap da Neuville pari a 19"9.

Congelata ormai la quinta posizione di Dani Sordo, impossibilitato ad attaccare Rovanpera per i 43"1 di ritardo, ma anche senza rivali per la Top 5, con il primo inseguitore staccato di quasi 7 minuti da lui.

Per quanto riguarda il WRC2, Gus Greensmith è saldamente in testa con 17"7 di vantaggio su Adrien Fourmaux. Il pilota del team TokSport Skoda, così come tutti i colleghi di categoria, ha svolto solo la PS14 per la bandiera rossa innescata nella PS11 dall'incidente che ha coinvolto Esapekka Lappi.

Tutti i piloti al volante di vetture che non fossero Rally1 sono state dirottate direttamente alla PS14 (saltando così ben 3 prove). In tutto questo Fourmaux è stato anche penalizzato di 10 secondi. Per questo motivo la sua seconda posizione non è affatto al sicuro.

Dietro di lui c'è Emil Lindholm, risalito a 6"9 da lui dopo un venerdì pomeriggio molto complicato. Sembra non avere speranze di podio Kajetan Kajetanowicz, quarto di categoria e staccato di oltre 40 secondi dal gradino più basso del podio.

Il giro pomeridiano del sabato al Rally del Messico termina qui. Il giro pomeridiano scatterà con la PS15, la Ibarrilla 2 di 14,82 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 21:06 italiane.