WRC | Rally Messico, PS11-12: Lappi sbatte, Ogier nuovo leader

Le prime due speciali della seconda tappa del Rally del Messico hanno subito presentato un cambiamento importante nella classifica generale, un colpo di scena che ha avuto come protagonista Esapekka Lappi.

Il finlandese, che ieri ha concluso la prima tappa davanti a tutti, ha commesso un errore a metà della PS11, la Ibarrilla 1 di 14,82 chilometri, ed è stato costretto al ritiro, cedendo così la leadership dell'evento a Sébastien Ogier.

Lappi ha perso il controllo del posteriore della sua Hyundai i20 N Rally1 ed è finito per urtare con l'anteriore un terrapieno. Nella carambola la vettura coreana numero 4 ha anche centrato un palo della luce, abbattendolo. Questo è caduto proprio sul posteriore della i20, aprendolo letteralmente in 2.

Fortunatamente sia Lappi che il suo navigatore Janne Ferm non hanno riportato alcun danno fisico. Per l'equipaggio ex Toyota una delusione cocente, soprattutto dopo la grande giornata passata ieri a duellare con Ogier.

Ora l'8 volte campione del mondo si trova primo in solitaria, con un margine di oltre 26 secondi sul primo dei rivali, il compagno odi squadra Elfyn Evans.

Ogier si è anche tolto lo sfizio di vincere la PS11, mentre la PS12, la El Mosquito 1 di 22,56 chilometri, è finita nelle mani di Thierry Neuville. Per il belga è il primo scratch del fine settimana, con cui continua a mantenersi distante una decina di secondi da Elfyn Evans.

Il ritiro di Lappi ha anche fatto entrare in zona podio proprio Neuville, anche se Hyundai avrebbe preferito sicuramente continuare a occupare la prima posizione con le Toyota alle proprie spalle. Ora il team giapponese ha in mano una preziosa doppietta.

Continuano le difficoltà di Kalle Rovanpera, ormai staccato di mezzo minuto dal gradino più basso del podio. Il finnico non apre più le prove, ma il suo passo è meno efficace di quanto fosse lecito aspettarsi nella giornata di oggi.