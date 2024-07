WRC | Rally Lettonia: Tanak precede Neuville nello Shakedown

Il Rally di Lettonia, nuovo appuntamento della stagione 2024 scatterà questa sera con la prima prova speciale delle 20 previste in questo fine settimana, intanto questa mattina gli equipaggi e i team hanno potuto apportare gli ultimi aggiustamenti d'assetto sulle vetture nello Shakedown svolto sul percorso di 3,58 denominato Cimdenieki.

Toyota dovrebbe trovarsi sul suo fondo preferito per il secondo evento consecutivo, ma nella speciale di prova a dettare legge sono state le Hyundai i20 N dei due piloti titolari.

Ott Tanak ha dimostrato di essere pienamente ristabilito dopo l'incidente nel rally di prova svolto la scorsa settimana ottenendo il miglior tempo nel secondo dei due passaggi effettuati. Il campione del mondo 2019 ha fermato il cronometro in 1'33"6, risultando più rapido di tre decimi sul compagno di squadra Thierry Neuville, accreditato di un 1'22"9 sempre ottenuto al secondo dei due passaggi fatti.

Il leader del Mondiale, nel suo primo passaggio, ha anche rischiato di finire fuori strada in modo concreto. In una curva sinistrorsa veloce, la sua i20 N Rally1 ha perso grip (il fondo non era stato ancora pulito da passaggi di vetture) ed è finita per scivolare verso l'esterno, dove c'era un fosso.

Neuville e Wydaeghe sono finiti dentro con due ruote, ma tenendo velocità e uscendone pochi metri più tardi ma dopo aver disintegrato due aste 'anticut' posizionate per evitare tagli da parte dei piloti. La i20 N numero 11 ha riportato solo qualche danno superficiale allo splitter, consentendo a Neuville di proseguire la prova senza problemi.

Terzo tempo per la prima delle 4 Toyota GR Yaris Rally1 ufficiali, quella di Takamoto Katsuta, staccata di appena un decimo rispetto al crono di Neuville che lo ha preceduto. A 3 decimi dal giapponese ecco la prima Ford Puma Rally1 Hybrid, quella di Martins Sesks. Il padrone di casa ha firmato il suo crono al terzo passaggio, ma è all'esordio su una Rally1 ibrida dopo averla condotta in Top 5 al Rally di Polonia, ma senza l'ausilio dell'ibrido.

Completa la Top 5 la GR Yaris Rally1 di Elvyn Evans, primo inseguitore di Neuville nel Mondiale Piloti. Dietro di lui le altre Yaris ufficiali, quelle del rientrate Sébastien Ogier e del due volte campione del mondo in carica Kalle Rovanpera.

Non un inizio brillante per Esapekka Lappi con la terza Hyundai, ma il finlandese ha bisogno di riprendere confidenza con la vettura dopo diversi mesi d'assenza al volante della Rally1 di Alzenau. In ombra anche le Ford Puma Rally1 ufficiali di M-Sport, con Gregoire Munster nono e Adrien Fourmaux solo 13esimo pe aver effettuato prove con la chicane virtuale.

Il Rally di Lettonia scatterà questa sera con la Prova Speciale 1, la Bikernieki Track di 11,13 chilometri, dunque non una prova spettacolo. La prima vettura, ovvero la Hyundai i20 N Rally1 numero 11 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, entrerà in prova alle ore 19:05 italiane.