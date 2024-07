WRC | Rally Lettonia, PS9-10: Ogier vede Sesks. Neuville ottavo

Come da previsioni, le Toyota sono ripartite all'attacco. Nelle prime due prove speciali della seconda tappa del Rally di Lettonia, Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier hanno cambiato marcia per cercare di regalare la doppietta alla Casa giapponese.

Il 2 volte iridato, già leader della classifica generale del rally lettone, ha vinto entrambe le speciali, dunque la PS9 Pilskalns di 18,87 chilometri e la PS10 Snepele di 17,52 chilometri, aumentando di molto il suo vantaggio sul primo degli inseguitori.

Dopo un'ottima prima giornata di gara, Martins Sesks sembra non riuscire a mantenere il passo mostrato ieri. Questa mattina, in appena 2 prove, ha quasi visto raddoppiare il suo ritardo da Rovanpera, diventato di 29"2. Niente di male, considerando che si sta parlando di un esordiente al volante di una Rally1 ibrida.

Eppure il suo secondo posto è più che il pericolo. Sébastien Ogier ha messo nel mirino la seconda posizione, portandosi a 3"5 dalla piazza d'onore ancora nelle mani del pilota lettone di M-Sport. Nelle prossime 2 prove Ogier darà l'assalto al secondo posto: vedremo se Sesks proverà a resistere o si accontenterà di difendere il podio.

Dietro i primi tre continua la lotta furiosa per il quarto posto tra Takamoto Katsuta, Ott Tanak e Adrien Fourmaux. Il pilota estone di Hyundai Motorsport si è subito ripreso una posizione dopo averne perse due nell'ultima prova di ieri sera a causa di un problema ai freni. Fourmaux, al pari di Sesks, sembra patire le prove del giro mattutino, mentre Katsuta è in lotta aperta con il campione del mondo 2019. Tra i due c'è appena mezzo secondo in favore dell'alfiere di Toyota.

Importante cambiamento nei piani bassi della Top 10. Thierry Neuville ha guadagnato una posizione su Gregoire Munster ed è salito in ottava posizione. Un sorpasso che può sembrare irrilevante, invece ha un'importanza concreta, considerando che Elfyn Evans - primo dei rivali per il titolo - è solo settimo, una posizione davanti a lui nella classifica generale.

Per quanto riguarda il WRC2, l'impressione è che Oliver Solberg abbia iniziato a gestire il mezzo minuto di vantaggio che dispone nei confronti di Mikko Heikkila. Il norvegese non sta più cercando lo scratch di categoria, ma si limita a prendere pochi rischi e arrivare al traguardo delle prove. Intanto Sami Pajari s'è messo alla caccia del connazionale Heikkila per cercare di agguantare un importante secondo posto ai fini della classifica del campionato.