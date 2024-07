WRC | Rally Lettonia, PS8: Rovanpera chiude staccando Sesks

Kalle Rovanpera chiude la prima tappa del Rally Lettonia al comando e lo fa con una prova di forza importante. Delle 8 speciali disputate sino a ora, il finlandese ne ha vinte 5 e, soprattutto, è riuscito a piazzare i colpi decisivi nelle prove più lunghe.

Questo lo ha aiutato non solo a chiudere la giornata da leader, ma anche a portare il suo margine sul primo degli inseguitori a 15"7. Martins Sesks, oggi brillante sulle strade di casa e all'esordio al volante di una Rally1 ibrida, è sembrato poter impensierire il 2 volte iridato soprattutto nel giro mattutino.

Nelle prove pomeridiane, invece, Rovanpera ha fatto la differenza, aprendo un buon margine sul lettone, comunque ottimo anche grazie alla perfetta posizione di partenza nelle speciali di oggi.

Sébastien Ogier completa il podio virtuale con il terzo posto, staccato di quasi 6 secondi da Sesks e con un margine di 11"6 sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra Takamoto Katsuta.

Il giapponese, al pari di Adrien Fourmaux che lo segue, è riuscito ad approfittare dei problemi ai freni che hanno rallentato Ott Tanak per guadagnare una posizione e salire al quarto posto. Fourmaux, al volante della seconda Ford Puma Rally1 Hybrid, ha completato anche lui la rimonta chiudendo quinto, ma con un margine di appena 3 decimi sull'estone di Hyundai Motorsport.

Per Tanak non una giornata facile, ma domani avrà l'opportunità di provare a riprendersi le due posizioni perse in un colpo solo nell'ultima prova di oggi. Chi invece sembra ormai destinato al settimo posto è Elfyn Evans. Il gallese soffre per la posizione di partenza così come Thierry Neuville e non ha lo spunto per ottenere tempi di rilievo.

Gregoire Munster è ottavo con la terza Ford Puma di M-Sport e si è tolto lo sfizio di battere il leader del Mondiale. Neuville, nono grazie a un possibile gioco di squadra che ha visto Esapekka Lappi retrocedere nell'ultima prova dall'ottavo posto al decimo.

Domani Neuville avrà Lappi a pulirgli il fondo, in quanto entrerà in prova prima di lui. Questo potrebbe bastare per recuperare secondi su Munster e per difendere la posizione di leader del Mondiale dagli assalti di Evans.

Nel WRC2 è un assolo di Oliver Solberg. Il norvegese di Skoda TokSport è in testa con oltre mezzo minuto di vantaggio su Mikko Heikkila, al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2. Terza posizione, invece, per Sami Pajari, il quale ha un distacco dal connazionale pari a 8"6.

La prima tappa del Rally di Lettonia termina qui. La seconda tappa scatterà domattina con la PS9, la Pilskalns di 18,87 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 07:20 italiane.

WRC 2024 - Rally Lettonia - Classifica dopo la PS8