WRC | Rally Lettonia, PS5-6: Rovanpera allunga su Sesks

Il giro pomeridiano della prima tappa al Rally di Lettonia è ripartito con i soliti tre protagonisti delle prime prove. Kalle Rovanpera aveva in mente di ampliare il suo vantaggio nei confronti dei rivali e c'è riuscito, firmando una grande prova nella PS6, la lunga Tukums 2 di 27,56 chilometri.

Se nella PS5 si era limitato a restare in scia di Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta, il 2 volte iridato ha cambiato letteralmente passo nella stage successiva, completandola in 13'27"5.

Martins Sesks, primo rivale di Rovanpera guardando la classifica generale dell'evento, ha comunque colto il secondo tempo, ma staccato di 3"5. Questo significa che il finlandese di Toyota Gazoo Racing ha un margine pari a 7"2 sul lettone di M-Sport.

Una lotta, quella tra i due, che si gioca ad armi pari per posizione di partenza, ma che Rovanpera sta portando dalla sua parte grazie a un'esperienza maggiore nel WRC rispetto al quasi esordiente Sesks, il quale, va detto, si sta comportando bene sullo sterrato di casa.

Prova a stringere i denti anche Sébastien Ogier, terzo ma a quasi 11 secondi dalla vetta. Il suo terzo posto, però, è sempre più saldo perché Ott Tanak non sembra avere il passo necessario per dare la caccia al gradino più basso del podio. L'estone è rallentato da una posizione di partenza non facile rispetto ai rivali, per cui la quarta posizione è comunque un risultato da non gettare alle ortiche.

Completa la Top 5 Takamoto Katsuta, molto vicino a Tanak con i suoi 3"7 di ritardo, mentre Adrien Fourmaux è riuscito a superare Elfyn Evans e a issarsi al sesto posto nella classifica generale. Non cambia nulla, invece, nelle ultime posizioni della Top 10, con Esapekka Lappi ottavo davanti a Gregoire Munster e al leader del Mondiale Thierry Neuville. Il belga ha un ritardo di 2 decimi dall'olandese.