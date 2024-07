WRC | Rally Lettonia, PS4: Sesks concede il bis e marca Rovanpera

Una ventata d'aria fresca travolge il WRC e no, non si tratta di un meteo incerto come quello che potrebbe scatenarsi sulla Lettonia. Martins Sesks, dopo aver fatto vedere cose interessanti al Rally di Polonia, ha firmato oggi le prime due vittorie di speciale della carriera nel WRC.

Il pilota di M-Sport, forte della miglior posizione di partenza possibile, ha prima vinto la PS3 del Rally di Lettonia, poi si è ripetuto nella Prova Speciale 4, la Andumi di 17,86 chilometri.

Nell'unico passaggio sulla prova previsto dal percorso di quest'anno, l'idolo di casa ha fermato il cronometro in 9'12"5, un tempo più veloce di appena 1 decimo rispetto a quello di Kalle Rovanpera, ma sufficiente per portare a casa il secondo scratch della carriera.

Al di là della grande soddisfazione nel vedersi competitivo in un rally che ha validtà Mondiale, Sesks ha anche ridotto il suo distacco dalla vetta dell'evento. Ora Rovanpera comanda ancora le operazioni, ma con un margine di 3"2 proprio su Sesks, sui principale rivale in questa prima tappa.

Sébastien Ogier, in realtà, di mollare la lotta per il successo non sembra avere alcuna intenzione. 7"5 il suo ritardo dal compagno di squadra e la sensazione di poter ancora dire la propria è nell'aria.

Hyundai Motorsport si sta invece affidando a Ott Tanak, miglior pilota sullo sterrato veloce. L'estone è quarto, staccato di 6"2 dal podio e incalzato a 5" di distanza da Takamoto Katsuta, quinto. Elfyn Evans è appena fuori dalla Top 5, ma dietro di lui si è fatto minaccioso Adrien Fourmaux, ripresosi molto bene dopo un avvio di giornata non brillante.

Evans dovrà cercare di gestire l'esiguo vantaggio di 3 decimi sul francese di M-Sport, ma la miglior posizione di partenza nelle mani di quest'ultimo potrebbe cambiare i rapporti di forza e la classifica nel giro pomeridiano.

Se Tanak è nelle prime posizioni pur senza brillare, gli altri piloti di Hyundai Motorsport stanno vivendo un calvario. Esapekka Lappi non riesce a trovare confidenza con la i20 N Rally1 su un fondo, almeno in teoria, a lui congeniale. Thierry Neuville, invece, deve aprire tutte le prove e in un fondo del genere è un handicap sportivo importante.

Il finlandese è ottavo, mentre il leader del Mondiale è addirittura ultimo tra le Rally1 - decimo - appena superato da Gregoire Munster per 2 decimi di secondo nella classifica generale. Per entrambi si prospetta un pomeriggio-Calvario, qualora le cose, in qualche modo, non avranno una svolta.

Il WRC2 è sotto l'egemonia di un Oliver Solberg tornato in grande spolvero. Il norvegese di Skoda è in testa con un margine di 23"8 su Mikko Heikkila, primo degli inseguitori, dopo appena 4 prove. Josh McErlean occupa la terza posizione ed è sempre in lotta per la seconda posizione con Heikkila: i due sono separati da 2"9. Sami Pajari, vincitore degli ultimi 2 eventi, è quarto a 6"8 dal podio.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally Lettonia termina qui. Ora i piloti potranno contare sulla Tyre Fitting Zone per scegliere le gomme da portare con sé durante il giro pomeridiano, ma non avranno a loro disposizione il Service di metà giornata. Il giro pomeridiano riprenderà con la PS5, la Milzkalne 2 di 4,99 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 13:30 italiane.