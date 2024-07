WRC | Rally Lettonia, PS2-3: Rovanpera leader, Neuville soffre

Kalle Rovanpera ha aperto la mattina della seconda giornata di gara al Rally Lettonia nel modo migliore, ovvero confermando la sua leadership dell'evento grazie alla vittoria nella PS2, la Milzkalne 1 di 4,99 chilometri e al secondo posto ottenuto nella PS3, la lunga Tukums 1 di 27,56 chilometri.

Il 2 volte campione del mondo in carica conferma di essere uno dei migliori interpreti dello sterrato veloce, ma anche di essere un cecchino nel saper sfruttare bene una posizione di partenza invidiabile.

Attenzione però, perché il finlandese ha un vero rivale alle sue spalle. Non si tratta di uno dei soliti protagonisti del WRC, ma dell'ultimo arrivato, il padrone di casa Martins Sesks. Il pilota di M-Sport, forte della miglior posizione di partenza possibile, è riuscito a vincere la sua prima speciale della carriera nel Mondiale e si è così portato al secondo posto della classifica generale dell'evento, staccato di 3"3 da Rovanpera.

Un duello che, probabilmente, si protrarrà per tutta la giornata, considerando la conoscenza di Sesks riguardo le prove di oggi e alla confidenza che ha già raggiunto al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid.

Dietro i primi due ecco Sébastien Ogier, saldamente terzo a 6"7 da Rovanpera, anche lui forte di una buona posizione di partenza su un fondo che, passaggio dopo passaggio, guadagna tanto grip.

Ott Tanak è il primo pilota di Hyundai Motorsport in classifica, quarto, a 11 secondi netti dalla vetta e con 3"6 di vantaggio su Takamoto Katsuta con la terza Toyota GR Yaris Rally1. Il quartetto delle vetture giapponesi è chiuso da Elfyn Evans, sesto ma in difficoltà a causa della sua posizione di partenza.

Se Evans non ride, Thierry Neuville soffre anche di più. Il belga, da leader del Mondiale, apre tutte le prove di oggi anche in questo fine settimana, ma il fondo lettone non lo aiuta. Come detto, tocca a lui pulirlo per gli altri, guidando con un grip molto basso e insidioso. Non è un caso che nella prova più lunga di oggi abbia preso oltre 23 secondi da Rovanpera.

Ora il belga è nono, ma dietro di lui ha Gregoire Munster staccato di appena 3 decimi. Deludenti prove - almeno fino a qui - di Esapekka Lappi e Adrien Fourmaux. Ma se il francese di M-Sport non ha un'ottima posizione di partenza, diverso è il discorso per il finlandese, il quale lamenta una mancanza di feeling con la vettura e con il grip.

Nel WRC2 Oliver Solberg vola aumentando a 18"4 il suo vantaggio su Mikko Heikkila, primo degli inseguitori. Josh McErlean è terzo a 4 decimi dal finlandese. Solo quarto Sami Pajari, che paga a sua volta la posizione di partenza peggiore tra le Rally2.