WRC | Rally Lettonia, PS18: Tanak mette nel mirino Ogier

Ott Tanak ha iniziato a prendere le misure alla Power Stage. nella Prova Speciale 18 del Rally Lettonia, la Mazilmaja 1 di 13,34 chilometri, il pilota estone di Hyundai Motorsport ha firmato il miglior tempo, precedendo di 1"2 Sébastien Ogier.

Tanak ha fermato il cronometro in 7'09"0, facendo le prove generali sul percorso che farà da teatro anche alla prova in cui saranno distribuiti punti extra per il campionato.

Le Toyota, per la verità, sono state tutte molto vicine alla Hyundai i20 N Rally1 numero 8. Detto di Ogier, anche Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans hanno firmato tempo interessanti, finendo entrambi molto vicini a Ogier e occupando la terza e quarta posizione nella stage.

A causa della natura del fondo di questa prova, Thierry Neuville è risultato molto più in difficoltà, non andando oltre il settimo tempo assoluto. E' stato preceduto anche dalle Ford Puma Rally1 Hybrid di Adrien Fourmaux e Martins Sesks.

Ancora più lenti Takamoto Katsuta, Esapekka Lappi e Gregoire Munster, i quali non sembrano avere velleità di classifica in questa domenica che garantisce altri punti validi per il Mondiale.

Per quanto riguarda la classifica Super Sunday, Sébastien Ogier rimane davanti a Ott Tanak con un margine molto piccolo, appena 9 decimi di secondo. A 2"2 da Ogier c'è Kalle Rovanpera, mentre in quarta posizione è salito Elfyn Evans, staccato di 8"6. Quinta piazza per Martins Sesks, staccato di 4 decimi dal gallese, mentre Thierry Neuville ha ancora 1 decimo di margine su Adrien Fourmaux. I due si stanno giocando il sesto e il settimo posto.

Il primo giro mattutino termina qui. Ricordiamo che le due prove svolte questa mattina saranno ripetute in tarda mattinata in qualità di secondo giro. La Prova Speciale 19, che si terrà sul percorso Krogzemji di 18,70 chilometri, scatterà alle ore 10:55 italiane.