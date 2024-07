WRC | Rally Lettonia, PS17: Ogier parte forte nella Super Sunday

La domenica al Rally di Lettonia si è aperta sotto il segno di Sébastien Ogier. L'8 volte campione del mondo WRC ha vinto la Prova Speciale 17, la Krogzemji 1 di 18,70 chilometri, diventando così il primo leader della Super Sunday, la classifica domenicale che conferisce punti extra oltre a quelli già assegnati ieri sera (ma che dovranno essere confermati oggi da tutti i piloti arrivando al traguardo).

Ogier ha fermato il cronometro in 9'19"2, staccando di 1"4 Kalle Rovanpera. Il leader della classifica generale, non dovendo puntare al titolo, difficilmente prenderà troppi rischi nella giornata di oggi, forte di un margine di oltre 41 secondi proprio nei confronti del compagno di squadra transalpino.

Ottimo tempo per Ott Tanak, terzo a 2"1 e capace di rosicchiare 2"2 a Martins Sesks nella classifica generale. Il divario dell'estone dal lettone di M-Sport è comunque elevato, perché tra i due ci sono ancora 18"6 quando mancano 3 prove al termine delle ostilità.

Sesks ha comunque colto un interessante quarto tempo davanti alla coppia che si sta giocando il titolo iridato Piloti, quella formata da Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo di speciale in 9'25"9, ma il belga è accreditato di una posizione migliore rispetto al gallese per aver fatto meglio sul piano dei centesimi (ricordiamo che i tempi nel WRC si fermano ai decimi, ma i centesimi aiutano a decidere chi ha fatto meglio in caso di pari merito).

Così con il quinto tempo di Neuville e il sesto di Evans, tocca ad Adrien Fourmaux occupare l'ultima posizione che assegna i punti domenicali. Il francese di M-Sport ha fatto meglio di 2"8 rispetto a Takamoto Katsuta. In difficoltà Esapekka Lappi, secondo pilota a entrare in prova, ma anche Gregoire Munster, che ha pagato 35 secondi dai migliori.

Per quanto riguarda la classifica generale, non si profilano duelli all'orizzonte. Sembra ormai che questa sia definita già da ieri pomeriggio. Il via di definizione anche la classifica WRC2, con Oliver Solberg che vanta mezzo minuto su Mikko Heikkila e il finnico che ha distanziato il connazionale Sami Pajari: tra i due, ora, ci sono 9 secondi in favore del primo.