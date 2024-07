WRC | Rally Lettonia, PS15-16: Rovanpera chiude in controllo

Kalle Rovanpera è sempre più avviato verso la conquista del secondo successo consecutivo. Nella seconda tappa del Rally di Lettonia il 2 volte campione del mondo ha aperto il suo vantaggio nei confronti dei due rivali che ha avuto nel corso della giornata, Martins Sesks prima e Sébastien Ogier poi, arrivando ad avere un margine che va oltre i 40 secondi.

Per Rovanpera sembra ormai una passerella verso la vittoria, invece Sébastien Ogier, pur non essendo al 100% della condizione fisica, è riuscito nel suo intento, quello di salire in seconda posizione e regalare la doppietta a Toyota Gazoo Racing.

Martins Sesks, invece, si è trovato a dover difendere anche la terza posizione da un Ott Tanak sempre più assetato di podio dopo aver notato un calo di prestazione da parte dell'idolo di casa. Invece il lettone, all'esordio in questo fine settimana al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid, si è difeso bene, chiudendo la seconda tappa al terzo posto.

Ott Tanak è stato invece protagonista di un pomeriggio davvero singolare. Prima il cartellone pubblicitario ad arco che è crollato sulla sua vettura nella PS14, poi l'errore nella PS16 che lo ha portato a sbattere contro un'enorme balla di paglia che delimitava una curva sinistrorsa. Fortunatamente per lui i danni alla sua i20 N non sono stati decisivi per portarlo al ritiro. Top 5 completata da Adrien Fourmaux, oggi molto più convincente rispetto a ieri e in grado di avvicinare Tanak sfruttando il suo errore nell'ultima prova della giornata.

Elfyn Evans completa la giornata al sesto posto. Un piazzamento importante stando all'ottavo del leader del Mondiale, Thierry Neuville. Entrambi i contendenti al titolo hanno patito non poco la giornata di ieri, dove sono entrati per primi in speciale. Evans, però, ha potuto usufruire di un errore del compagno di squadra Takamoto Katsuta, che gli ha di fatto regalato una posizione a causa di un errore.

Nona piazza per Espekka Lappi, il quale è riuscito a togliersi la piccola - ma poco utile - soddisfazione di superare in classifica Gregoire Munster. L'olandese di M-Sport si è anche regalato un'emozione evitabile finendo largo dopo un salto cieco e rompendo lo splitter anteriore della sua Ford Puma Rally1 Hybrid su un cordolo.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg continua a dominare davanti a Mikko Heikkila e Sami Pajari. Se il discorso per il successo di classe non sembra essere in discussione, i due finlandesi lotteranno anche domani per decidere chi sarà il pilota a fregiarsi della piazza d'onore dietro al norvegese.

La seconda tappa del Rally Lettonia termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 17, la Krogzemji 1 di 18,70 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 07:55 italiane.

WRC 2024 - Rally Lettonia - Classifica dopo la PS16