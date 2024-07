WRC | Rally Lettonia, PS12: mattina nel segno delle Toyota

Toyota sugli scudi anche nel giro mattutino della seconda tappa del Rally di Lettonia. Kalle Rovanpera ha vinto la Prova Speciale 12, la Vecpils 1 di 12,64 chilometri, fermando il cronometro in 5'52"1.

Il 2 volte campione del mondo in carica ha così aumentato il suo vantaggio sul primo degli inseguitori, che dalla prova precedente è Sébastien Ogier. Ora, tra i due, c'è più di mezzo minuto: per la precisione 34"8.

Ogier, dal canto suo, ha fatto ciò che gli era richiesto, ovvero superare Martins Sesks e mettere al sicuro la doppietta. Il campione di Gap, però, ha un margine di appena 6 decimi di secondo sul diretto rivale. Per questo dovrà aumentare il suo ritmo nel pomeriggio se vorrà consolidare la sua posizione.

Martins Sesks, oggi, non è riuscito a replicare le prestazioni di ieri ma rimane terzo con un vantaggio di poco meno di 10 secondi nei confronti di Ott Tanak. Ottima mattinata per l'estone di Hyundai Motorsport, il quale si è ripreso la quarta posizione dopo essere scivolato in sesta nell'ultima prova di ieri sera a causa di un guasto ai freni.

Cambiamento importante nella classifica generale con Adrien Fourmaux ed Elfyn Evans che hanno approfittato di una speciale difficile per Takamoto Katsuta. Il giapponese è arrivato lungo alla staccata di una curva sinistrorsa ed è finito fuori strada, sbattendo contro un albero. Per riavviare il motore della sua vettura ha perso quasi 50 secondi dai migliori, scivolando così dalla quinta alla settima posizione.

Un bel colpo soprattutto per Evans, che guadagna così una posizione e torna a distanziare di un piazzamento il leader del Mondiale, Thierry Neuville, ottavo dopo aver recuperato una posizione su Gregoire Munster stamattina. A proposito dell'olandese di M-Sport, nell'ultima prova della mattina ha perso anche la nona piazza in favore di Esapekka Lappi.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg continua a gestire il suo vantaggio si Mikko Heikkila, primo degli inseguitori. Il finlandese, però, è in piena lotta con il connazionale Sami Pajari, terzo, e voglioso di ottenere il piazzamento d'onore di categoria dopo aver vinto nelle ultime 2 uscite stagionali.

Il giro mattutino termina qui. Oggi i piloti possono usufruire del Service di metà giornata per preparare le vetture in vista del giro pomeridiano che scatterà con la Prova Speciale 13, la Podnieki di 10,09 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 15:15 italiane.