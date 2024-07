WRC | Rally Lettonia, PS11: Ogier supera Sesks ed è secondo

Ott Tanak si riprende ciò che aveva perso nell'ultima prova di ieri. L'estone di Hyundai motorsport ha vinto la Prova Speciale 11 del Rally di Lettonia, la Ivande di 23,04 chilometri, tornando al quarto posto della classifica generale.

Tanak, partito sesto stamattina, ha prima superato Adrien Fourmaux per poi chiudere il divario che lo separava da Takamoto Katsuta e superarlo in questa prova, facendo meglio di lui di 2"7. Ora tra lui e il giapponese di Toyota Gazoo Racing ci sono 2"2.

Se il sorpasso di Tanak ha un certo valore per la classifica del rally e, in proiezione, anche per il Mondiale, quello di Sébastien Ogier non può che far piacere a Toyota in ottica Mondiale Costruttori.

L'8 volte campione del mondo ha staccato il terzo tempo di speciale, più lento di 3"5 rispetto a Tanak. Martins Sesks, però, è risultato molto più lento di lui, chiudendo a 7"2 dal leader di speciale e a 3"7 da Ogier. Questo ha portato il campione di Gap a salire in seconda posizione, regalando la doppietta virtuale a Toyota Gazoo Racing.

Ogier, però, ha quasi gettato alle ortiche la sua gara proprio all'ultima curva della prova. In una destrorsa veloce, Ogier ha perso il posteriore della sua GR Yaris Rally1 finendo con 2 ruote - quelle posteriori - nel fosso all'esterno della curva stessa. Dopo qualche decina di metri passata nel tentativo di recuperare la vettura, Séb è riuscito nel suo intento, chiudendo così la prova, ma con un brivido considerevole.

Kalle Rovanpera, dopo due scratch consecutivi, non ha preso rischi, iniziando a gestire il suo margine sul nuovo rivale. Tra lui e il compagno di squadra Ogier ci sono 33"4.

Dopo il sorpasso di Thierry Neuville ai danni di Gregoire Munster, Elfyn Evans s'è messo in testa di provare ad agganciare e superare Adrien Fourmaux per rubare più punti al rivale per il titolo iridato Piloti.

Evans ha firmato il quinto tempo di prova, facendo meglio del francese di M-Sport di 1"1. Ora il vantaggio di Fourmaux si è assottigliato, diventando 5"9 quando manca appena una prova speciale al termine del giro mattutino di questa seconda tappa.