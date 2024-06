WRC | Rally Italia Sardegna, Shakedown: Neuville davanti a Ogier

Il Rally Italia Sardegna scatterà questo pomeriggio con le prime 4 prove speciali del sesto appuntamento del WRC 2024, ma stamattina è andato un scena un gustoso antipasto per gli appassionati, ovvero lo Shakedown tenutosi sul percorso Ittiri lungo 2,08 chilometri.

Una prova molto corta che ha permesso ai piloti di capire dove e se effettuare modifiche alle rispettive vetture in vista della prima tappa di un format inedito, accorciato e sperimentale per capire se sia questa la strada da prendere nel futuro della categoria.

A staccare il miglior tempo della speciale di prova è stato Thierry Neuville. Il leader del mondiale, al volante della prima Hyundai i20 N Rally1 ha firmato il crono di riferimento al secondo dei suoi due passaggi in 2'13"7, precedendo di mezzo secondo la prima Toyota, quella dell'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier.

Neuville, però, non dovrà abituarsi a vedere il proprio nome in cima alla classifica, perché anche in questo fine settimana dovrà aprire le prove della prima tappa e, su un fondo come quello sardo, sarà molto penalizzato dal fondo che pulirà con il suo passaggio per i piloti che entrano dopo di lui e troveranno un grip maggiore.

Neuville e Ogier sono a oggi i piloti più vincenti in Sardegna tra quelli in attività, ma subito alle loro spalle c'è il terzo pilota con più successi nell'isola: Dani Sordo. L'iberico di Hyundai ha fatto peggio di mezzo secondo rispetto a Ogier, ma meglio di 2 decimi rispetto al compagno di squadra Ott Tanak, quarto con la terza Hyundai i20 N Rally1.

Per la Casa coreana il Rally Italia Sardegna è un feudo quasi inespugnabile e conta di portare a casa quella che sarebbe la terza vittoria stagionale per aumentare il suo vantaggio nei confronti di Toyota nel Mondiale Costruttori.

Il quintetto di Rally1 al vertice è completato dalla Toyota Yaris Rally1 di Takamoto Katsuta, staccata di 4 decimi dalla Hyundai di Tanak, mentre alle sue spalle c'è la prima sorpresa di questa prova, la Skoda Fabia RS Rally2 di una vecchia conoscenza di M-Sport: PIerre-Louis Loubet.

La morfologia della prova ha aiutato non poco le Rally2, risultate molto vicine alle Rally1. Adrien Fourmaux è settimo con la prima Ford Puma Rally1 Hybrid, davanti alla Toyota di un ELfyn EVans che dovrà cambiare marcia qualora volesse provare a recuperare punti e terreno nei confronti di Neuville nel Mondiale Piloti.

Ottima prova di Fabrizio Zaldivar sulla seconda Skoda Fabia RS Rally2, nono assoluto, davanti alla Hyundai i20 N Rally2 di Teemu Suninen. Il finlandese chiude la Top 10 ed è terzo nella graduatoria WRC2.

A proposito della classe cadetta, bisogna prendere nota del forfait di Oliver Solberg arrivato nella giornata di ieri a causa di una reazione allergica che ha portato i medici a consigliare al norvegese di fermarsi e non prendere parte all'evento.

Il Rally Italia Sardegna scatterà questo pomeriggio con la Prova Speciale 1, la Osilo - Tergu 1 di 25,65 chilometri. La Hyundai i20 N Rally1 di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, i leader del Mondiale, entrerà in prova alle 14:33.