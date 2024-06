WRC | Rally Italia Sardegna, PS9: Katsuta KO. Ogier torna leader

Il giro pomeridiano del sabato al Rally Italia Sardegna si è aperto con la celebre Monte Lerno - Monti di Ala 1 di 25,33 chilometri e un'altra rivoluzione significativa di classifica generale.

Sébastien Ogier ha vinto la prova con 6"8 di margine su Ott Tanak, riprendendosi così la testa della corsa. Il pilota della Toyota ha ora un margine di 3"3 sull'estone di Hyundai Motorsport quando mancano 3 prove alla fine della tappa.

Attenzione però, perché Hyundai sembra aver dato precise istruzioni a Tanak, legate a quanto accaduto dietro i primi due. Takamoto Katsuta, salito terzo a fine giro mattutino dopo il ritiro di Thierry Neuville, è stato costretto a sua volta a fermarsi a causa di un guasto alla trasmissione della sua GR Yaris Rally1.

Con il ritiro in prova del giapponese, Hyundai ha chiesto a Tanak di essere più accorto e portare a casa punti importanti per il mondiale Costruttori. Vedremo quanto sarà attento l'estone e quanto proverà comunque a mettere sotto pressione Ogier.

Con il ritiro di Katsuta entra in zona podio Dani Sordo, il quale ha messo al sicuro la sua posizione dagli attacchi di Elfyn Evans facendo meglio del gallese di oltre 5 secondi. Per Evans, però, la posizione recuperata per via del ritiro del compagno di squadra ha un valore enorme, perché recupera ancora punti su Neuville.

Sami Pajari non deve credere ai propri occhi: non solo è primo nel WRC2, ma è anche quinto nella classifica generale assoluta, sebbene sia tallonato da Gregoire Munster, staccato di 3"88.

Il giovane finlandese, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, è sino a ora autore di una prova superba che lo ha portato ad avere un vantaggio di 53"8 sul primo dei rivali, il compagno di marca Jan Solans, secondo. Yohan Rossel, invece, è terzo, ma a oltre 1 minuto e 10 secondi.