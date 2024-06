WRC | Rally Italia Sardegna, PS8: Neuville KO. Tanak allunga

Il secondo passaggio sulla speciale Tula, ossia la Prova Speciale 8 del Rally Italia Sardegna, ha impresso a fuoco una nuova classifica ricca di colpi di scena.

Nell'ultima stage del giro mattutino odierno non iniziamo a raccontare il risultato sportivo della stessa, ma l'evento che con tutta probabilità andrà a ridisegnare la classifica Mondiale Piloti per quel che riguarda i distacchi tra i primi in classifica.

Thierry Neuville ha commesso un errore al 15esimo chilometro dei 22,61 previsti, affrontando troppo rapidamente una curva destrorsa piuttosto lenta. Il belga si è accorto subito dell'eccessiva velocità con cui è arrivato al punto di frenata e ha provato a far ruotare il posteriore per evitare l'uscita di strada, ma non c'è riuscito.

La Hyundai i20 N Rally1 numero 11 è scivolata verso l'esterno, finendo in un fossato e senza avere la possibilità di tornare in prova. Nessuna delle 4 ruote motrici era a contatto con il terreno e, aspetto non secondario, nel punto in cui Neuville è uscito non erano presenti spettatori che lo potessero aiutare. Questo lo ha portato a un amaro ritiro.

Non è chiaro se sia stato un errore del pilota - arrivato troppo forte al punto di staccata - o una lettura errata della nota da parte di Wydaeghe. Ciò che è certo, è che Neuville si trovava comodamente in terza posizione, con oltre mezzo minuto di vantaggio sul primo dei rivali alle sue spalle.

Un errore grave, perché era in procinto di portare a casa punti pesanti per il Mondiale, sfruttando anche un Evans in enorme difficoltà. Invece ora dovrà sperare di portare a casa punti nella giornata di domani, quelli della Super Sunday e della Power Stage, anche se prenderà il via delle prove in una posizione tutt'altro che favorevole.

Per ciò che riguarda la lotta per il successo, Ott Tanak ha sfruttato una gomma stallonata - la posteriore sinistra - sulla Toyota GR Yaris di Sébastien Ogier per allungare sul francese. Tanak ha fatto meglio di 1"3 rispetto al rivale e ora il suo margine è di 3"5.

Ogier deve recriminare e prendersela con se stesso, perché la gomma stallonata è frutto di un impatto contro una roccia provocata da un suo piccolo errore di guida. Resta il fatto che i due contendenti al successo siano rimasti molto vicini e, per completare la giornata, mancano ancora altre 4 prove speciali.

Per Tanak, però, bisogna considerare che il ritiro di Neuville gli apre porte inattese, ovvero quelle che lo faranno tornare in piena lotta per il titolo mondiale. Dovrà però portare a casa il risultato pieno tra oggi, domani e la power stage, sperando che il compagno di squadra porti a casa meno punti possibili nella Super Sunday.

Del ritiro di Neuville ringraziano anche Takamoto Katsuta, che torna terzo, e Dani Sordo, ora quarto. Elfyn Evans completa la Top 5 e ha la possibilità di recuperare punti pesanti sul rivale per il titolo.

Nel WRC2 Sami Pajari non è solo in grande forma, ma può contare su un margine a dir poco considerevole su tutti i rivali. Jan Solans, secondo con la seconda Toyota GR Yaris Rally2 in classifica, si trova a 49"2 dal giovane finlandese.

Il giro mattutino di questa seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2024 termina qui. Ora i piloti potranno usufruire della Tyre Fitting Zone per cambiare le gomme in vista del giro pomeridiano, ma non potranno contare sul Service di metà giornata per preparare le vetture in vista delle ultime 4 stage di oggi. La gara riprenderà questo pomeriggio con la Prova Speciale 9, la Monte Lerno - Monti di Ala 1 di 25,33 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle 14:10.

WRC 2024 - Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS8