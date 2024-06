WRC | Rally Italia Sardegna, PS7: Tanak torna in testa

La prova speciale Tempio Pausania, terza prova di questa mattinata al Rally Italia Sardegna, si conferma terreno perfetto e preferito per le Hyundai i20 N Rally1.

Thierry Neuville ha ottenuto il miglior tempo nella PS7 fermando il cronometro in 9'37"5, appena un decimo più rapido del suo compagno di squadra Ott Tanak.

Il risultato del belga non smuove la classifica, perché ormai è troppo lontano dai primi due per poter ambire alla vittoria in questo fine settimana. Ciò non toglie che abbia messo ulteriormente al sicuro il terzo posto nella classifica generale.

Takamoto Katsuta, sempre quarto, è ora a 33"3 dal leader del Mondiale ma è anche riuscito a creare un buon margine da Dani Sordo, che lo segue in quinta posizione. Tra il giapponese di Toyota Gazoo Racing e l'iberico di Hyundai Motorsport ci sono 14"3.

Il cambiamento più importante, però, è quello in vetta alla classifica generale dell'evento. Grazie al secondo posto di speciale, Ott Tanak è tornato leader dell'evento con 2"2 di vantaggio su Sébastien Ogier.

Il francese di Toyota, ben conoscendo le caratteristiche della speciale in questione, ha preferito salvare le gomme per attaccare nella prossima prova, quella che chiuderà il giro e che dovrebbe essere più adatta alle prestazioni delle GR Yaris Rally1.

Per tutto la PS8 Tula sarà insidiosa, perché avrà un fondo ancora più ruvido rispetto a quello trovato questa mattina e le gomme avranno meno vita, avendo affrontato tre prove di un certo spessore dal punto di vista dell'usura.

Sami Pajari continua a comandare nel WRC2, addirittura davanti a Gregoire Munster con la seconda Ford Puma Rally1 Hybrid. Il finlandese è settimo assoluto è primo nella classe cadetta con un margine di 27"3 sul primo dei rivali che è Pierre-Louis Loubet.