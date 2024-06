WRC | Rally Italia Sardegna, PS5-6: botta e risposta Ogier-Tanak

Al Rally Italia Sardegna è cambiato tutto, per non cambiare niente. Nelle prime due prove speciali della tappa del sabato i due contendenti alla vittoria dell'evento, ovvero Sébastien Ogier e Ott Tanak, si sono scambiati la prima posizione firmando entrambi due ottime prove, ma alla fine della PS6 ad avere avuto la meglio è stato ancora l'8 volte iridato.

Ott Tanak è partito forte vincendo la Prova Speciale 5, la Tempio Pausania 1 di 12,03 chilometri, una prova molto adatta alle caratteristiche delle Hyundai i20 N Rally1 tanto da vedere al secondo posto Thierry Neuville.

Nella prima prova di oggi Tanak non solo è riuscito ad azzerare i 4"5 che ieri sera lo separavano da Ogier anche attraverso una foratura che ha rallentato il pilota nativo di Gap, ma anche a prendere la testa della classifica generale per appena un decimo di secondo.

Sempre nella stessa prova si è verificato un altro cambiamento molto importante: grazie al secondo tempo di speciale Neuville ha superato in un colpo solo sia Dani Sordo che Takamoto Katsuta, salendo in modo perentorio in zona podio, al terzo posto.

Nella speciale successiva, la Tula 1 di 22,61 chilometri che ha presentato un fondo molto insidioso, ruvido e pieno di pietre, Sébastien Ogier si è ripreso la vetta della classifica vincendo la prova con 2"3 di vantaggio su Tanak.

Questo risultato lo ha riportato davanti a tutti con 2"2 di margine su Tanak. Ormai è una lotta a due per il successo, considerando che Thierry Neuville è comprensibilmente staccato di 38"5 dal leader dell'evento dopo aver aperto le 4 prove speciali previste ieri pomeriggio.

Proprio il belga si trova in una buona posizione anche grazie al grande tempo ottenuto nella PS6, con cui ha staccato di quasi 20 secondi sia Katsuta che Sordo, mettendo al sicuro il terzo posto da eventuali assalti del giapponese di Toyota Gazoo Racing.

Da segnalare le enormi difficoltà che continua a incontrare Elfyn Evans. Il gallese non riesce a trovare un feeling decente con la GR Yaris Rally1 e risulta costantemente più lento dei primi 5 in quasi ogni speciale. Non è un caso che abbia 25 secondi di ritardo da Sordo, quinto, e oltre un minuto e mezzo dai primi.