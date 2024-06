WRC | Rally Italia Sardegna, PS4: Ogier chiude leader. Fourmaux KO

Thierry Neuville ci aveva già provato nel primo passaggio svolto agli albori del pomeriggio, ma questa volta c'è riuscito. Il leader del Mondiale ha vinto la Prova Speciale 4 del Rally Italia Sardegna, la Sedini - Castelsardo 2 di 13,26 chilometri, sfoderando una grande prestazione.

Nonostante abbia aperto le 4 prove di questo pomeriggio, il belga di Hyundai Motorsport ha prima stretto i denti, poi ha spinto in una delle prove che conosce meglio e che - per sua stessa ammissione - è nel novero delle sue preferite per vincere la prima speciale del suo fine settimana.

Neuville ha preceduto di 2"7 Ott Tanak e di 3"9 Sébastien Ogier, infliggendo poi a tutti gli altri distacchi molto pesanti per essere una prova di appena 13 chilometri. Il risultato ottenuto non è fine a se stesso, perché lo ha portato in piena lotta per il podio.

Ora il belga si trova quinto, ma è staccato di appena 2"1 dal quarto posto e di 3"4 dal gradino più basso del podio. Un risultato importante soprattutto in ottica Mondiale, perché Elfyn Evans è dietro di lui, sesto, staccato di ben 20"7 dopo un'altra giornata da dimenticare, in cui è stato rallentato da una foratura lenta e da un feeling molto basso con la sua Toyota GR Yaris Rally1.

Ott Tanak, invece, ha perso una grande occasione per ridurre ulteriormente il divario che lo separa dal leader dell'evento, Sébastien Ogier. Tra i due, ora, ci sono 4"5, ma senza un inconveniente alla partenza Tanak avrebbe potuto essere molto più insidioso per l'8 volte campione del mondo rally.

Sulla i20 N Rally1 numero 8, poco dopo aver preso il via della prova, si è verificato un errore sul display, segnalando la mancata introduzione della modalità "stage mode" che i piloti inseriscono prima di prendere il via di una speciale. Questo ha fatto perdere a Ott qualche decimo di secondo prezioso.

Dopo la foratura della prova precedente, Adrien Fourmaux si è dovuto fermare in prova a causa di un problema - la cui natura deve ancora essere verificata - sulla sua Ford Puma Rally1. Un vero peccato per il francese, perché era partito molto bene e stava agevolmente occupando la terza posizione dietro ai due contendenti per la vittoria.

Nel WRC2 si è consumato il sorpasso di Sami Pajari ai danni di Pierre-Louis Loubet. Il finlandese, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2, ha vinto le ultime due prove e ora è primo nella graduatoria di classe con un margine di ben 18"3 sul primo dei rivali, Loubet appunto, che corre su una Skoda Fabia RS Rally2.

Terzo posto per Jan Solans sulla seconda Yaris Rally2, ma lo spagnolo è staccato di 10 secondi dalla seconda piazza ed è insidiato da un'altra Yaris Rally2, quella dell'estone Georg Linnamae e dalla Skoda Fabia RS Rally2 di Marco Bulacia, racchiuso in 4"6.

La prima tappa del Rally Italia Sardegna 2024 termina qui. L'evento riprenderà domattina con la Prova Speciale 5, la Tempio Pausania 1 di 12,03 chilometri in una giornata che vedrà 8 prove speciali da disputare ma senza Service di metà giornata (ci sarà solo la Tyre Fitting Zone dopo 4 prove). La prima vettura entrerà in prova alle ore 07:41 di mattina.

WRC 2024 - Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS4