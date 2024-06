WRC | Rally Italia Sardegna, PS2: Tanak si avvicina a Ogier

Cambia la prova speciale e al Rally Italia Sardegna 2024 cambia lo scenario. Dopo un'apertura di gara senza far prigionieri da parte di Sébastien Ogier, la Prova Speciale 2 è invece stata il palcoscenico perfetto per le Hyundai i20 N Rally1.

Ott Tanak e Martin Jarveoja hanno ottenuto il crono di riferimento alla Sedini - Castelsardo 1 di 13,26 chilometri, precedendo di 1"2 i compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe.

In una prova con un fondo che non richiedeva d'essere pulito in maniera decisiva, sia il leader del Mondiale che colui che occupa la terza posizione hanno dettato legge, infliggendo distacchi pesanti a tutti nonostante la prova non fosse poi così lunga.

Entrambi hanno spinto e, forse, chiesto tanto alle gomme (entrambi stanno correndo con 5 Hard), ma la classifica generale ha dato loro ragione. Grazie a questo risultato Tanak si è portato a 1"8 dal primo posto, ancora nelle mani di Sébastien Ogier, mentre Thierry Neuville ha recuperato ben 4 posizioni rispetto alla prova precedente.

Per il belga l'aspetto più importante è aver messo alle spalle Elfyn Evans, primo dei rivali in classifica. Il gallese ha evidenti problemi di confidenza con la sua GR Yaris Rally1. A questi va sommato l'aver perso la ruota di scorta nella prova precedente: ora Evans dovrà fare altre 6 speciali (2 oggi e 4 domani) con sole 4 gomme.

Molto bene invece Adrien Fourmaux, terzo in prova con 1"9 di ritardo da Tanak e terzo nella classifica generale dietro Ogier e l'estone. Il francese continua a essere convincente, ma dovrà confermarsi anche nelle prossime speciali. E' evidente però il salto in avanti fatto rispetto alle stagioni passate: ora è un pilota vero.

Se Tanak e Neuville hanno fatto vedere tempi di tutto rispetto, Dani Sordo è parso molto più in difficoltà, tanto da perdere ben due posizioni in classifica, scivolando quinto nella generale. Perde una posizione anche Gregoire Munster, ora ottavo e ultimo tra le Rally1.

Nel WRC2 Pierre-Louis Loubet è in testa alla graduatoria di classe, ma è interessante il duello che ha messo in piedi con Sami Pajari. Tra il francese e il giovane finlandese c'è appena 1"2 in favore del primo, che in questo fine settimana corre al volante di una Skoda Fabia RS Rally2.

Dietro Pajari c'è Marco Bulancia con la seconda Skoda Fabia, ma a un passo da lui ci sono Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2 ufficiale e la Skoda Fabia di Josh McErlean.