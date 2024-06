WRC | Rally Italia Sardegna, PS13-14: Neuville al top nella Super Sunday

Thierry Neuville era costretto a partire forte in questa giornata per cercare di vincere la classifica Super Sunday, cercando di racimolare più punti possibili al Rally di Sardegna dopo l'amaro ritiro di ieri e così ha fatto.

Nell'ultima giornata di gara sull'isola italiana, il belga di Hyundai Motorsport ha vinto le prime due speciali svolte stamattina, ovvero l'intero primo giro svolto sulle Cala Flumini 1 e Sassari - Argentiera 1, firmando due grandi prestazioni nonostante fosse costretto ad aprire le prove in virtù del ritiro di ieri.

Neuville ha vinto la PS13 Cala Flumini 1 di 12,55 chilometri fermando il cronometro in 8'06"5 e battendo di 4"6 il compagno di squadra Ott Tanak. Nella PS14 Sassari - Argentiera 1 di 7,10 chilometri si è ripetuto, precedendo sempre l'estone di 8 decimi di secondo.

Questo significa che è in testa alla Super Sunday con un margine di 5"4 su Ott Tanak, mentre quello sugli altri piloti è molto più ampio nonostante le prove di questa mattina siano molto corte. Completando l'opera potrebbe portare a casa 7 punti, più quelli che proverà a ottenere nella Power Stage, mettendo così una pezza al grave errore di ieri. In questo momento Neuville comanda la Super Sunday con 5"4 di vantaggio su Ott Tanak, 10"6 su Evans, 15"9 su Ogier e 18"6 su Sordo.

Se Neuville ha fatto tutto ciò che si era prefissato ieri, Ott Tanak si è trovato in una condizione forse insperata. Grazie al doppio secondo posto di questa mattina, il pilota di Hyundai Motorsport ha ridotto il suo svantaggio da Sébastien Ogier nella classifica generale portandolo dai 17"1 di ieri sera agli attuali 6"6.

Una situazione difficile da pronosticare, ma che è diventata realtà e ora Ogier non potrà dormire sonni tranquilli. Il dubbio - ed è più che legittimo - è legato al fatto che l'8 volte iridato abbia pensato a salvare le gomme per poi spremerle nel secondo passaggio e provare a portare a casa il massimo di punti nella Power Stage. Lo scenario è realistico, anche se dovremo attendere ancora per capire quanto Ogier abbia gestito.

Nessuna novità significativa ha coinvolto la classifica generale. Elfyn Evans continua a essere in difficoltà, considerando i 10"6 complessivi di ritardo che ha patito in 2 prove da Neuville. E' chiaro che non abbia alcuna intenzione di prendere rischi per evitare di perdere i punti accumulati ieri, ma se vorrà provare a recuperare di più su Neuville, dovrà dare tutto nella Power Stage.