WRC | Rally Italia Sardegna, PS11-12: Ogier scappa. Tanak si accontenta

La tappa del sabato al Rally Italia Sardegna si è rivelata una lunga passerella che ha portato Sébastien Ogier sempre più vicino al quinto successo in Sardegna e al 61esimo della carriera nel WRC.

Il pilota di Toyota Gazoo Racing, dopo essersi scambiato la prima posizione con Ott Tanak per due volte di fila nel corso della mattinata, ha preso le redini della corsa senza più lasciarla, arrivando a concludere la tappa con 17"1 sull'estone.

A proposito di Tanak, Ott si è visto tarpare le ali dal team - anche se il ritmo che Ogier ha tenuto nel corso del pomeriggio è parso difficile da eguagliare, figuriamoci da battere - dopo il ritiro di Thierry Neuville, arrivato nella PS8 mentre era comodamente terzo e senza alcuna necessità di forzare.

Invece il belga ha perso la concentrazione in un passaggio da una curva sinistrorsa a una destrorsa molto vicine tra loro ed è uscito di strada, rimanendo bloccato. A quel punto Hyundai ha preferito non correre rischi e mettere al sicuro il doppio podio che ha in mano con Tanak secondo e Dani Sordo terzo.

Lo spagnolo, dopo il ritiro di Neuville, sembrava non avere chance di salire in Top 3, ma un guasto alla trasmissione sulla Toyota GR Yaris Rally1 di Takamoto Katsuta lo ha promosso terzo. Stesso discorso vale per Elfyn Evans, quarto ma ben lontano dall'essere un pilota competitivo nel corso di questo fine settimana. Per questo ringrazia l'errore del leader del Mondiale, che gli apre la strada a un recupero di punti inatteso.

Completa la Top 5 Gregoire Munster, bravo a non commettere errori e a chiudere quinto dopo aver superato in extremis... la prima Rally2 in classifica, quella del leader del WRC Sami Pajari.

Il finlandese è di gran lunga il dominatore della serie cadetta con una giornata strepitosa, che lo ha portato a concludere addirittura sesto assoluto e primo di classe. Dietro di lui è salito al secondo posto Yohan Rossel con la prima Citroen C3 Rally2 davanti alla seconda Toyota GR Yaris Rally2, quella dello spagnolo Jan Solans.

Il Rally Italia Sardegna riprenderà domattina con la PS13, la Cala Flumini 1 di 12,55 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:00.