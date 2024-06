WRC | Rally Italia Sardegna, PS1: Ogier leader, Evans fora

Il Rally Italia Sardegna 2024 si è aperto senza alcuna sorpresa. Nella Prova Speciale 1, la Osilo - Tergu 1 di 25,65 chilometri, Sébastien Ogier e Vincent Landais sono risultati i più veloci, dunque i primi leader dell'evento che segna il giro di boa del Mondiale Rally in corso.

L'8 volte campione del mondo era ed è uno dei due grandi favoriti per vincere in Sardegna e ha iniziato così nel migliore dei modi, sfruttando una posizione di partenza nella speciale perfetta.

Il campione di Gap ha fermato il cronometro in 17'18"6, battendo di 7"7 il primo dei rivali, ovvero l'altro grande favorito del fine settimana: Ott Tanak. L'estone, però, dopo il secondo posto in Portogallo ha guadagnato una posizione nel Mondiale e in questo fine settimana entra in prova per terzo, dunque sfavorito rispetto a Ogier.

Buon terzo posto per Dani Sordo e per Adrien Fourmaux, entrambi accreditati dello stesso tempo di speciale. Tra i due molto meglio il pilota di M-Sport, entrato in speciale molto prima dell'iberico, il quale sembra aver ormai imboccato il viale del tramonto, molto lontano dal pilota che avevamo ammirato nelle due stagioni in cui ha vinto proprio in Sardegna.

Come da pronostici, grandi difficoltà per Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Il belga, da leader del mondiale, entra in prova per primo e pulisce il fondo per gli altri. Al termine della PS1 si trova ottavo, a quasi mezzo minuto da Ogier. Evans ha fatto meglio di poco, appena 1"4, ma ha anche perso una gomma a causa di una foratura lenta.

Il gallese è partito per questo giro pomeridiano con 5 gomme, ovvero con una sola di scorta. Questo significa che dovrà affrontare le prossime tre senza il supporto della ruota di scorta: un'eventuale foratura potrebbe metterlo addirittura già fuori dai giochi. Per questo dovrà stare molto attento, evitando le zone più ruvide dei fondi che incontrerà da qui alla fine della giornata.