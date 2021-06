WRC, Rally Italia, PS7: Sordo si ripete, Neuville fora

Il dominio della Hyundai al Rally Italia Sardegna non accenna a fermarsi. Dani Sordo ha vinto anche la Prova Speciale 7, la Tempio Pausania 2 di 12,08 chilometri con il crono di 9'48"5.

Grazie a questo tempo il pilota iberico è riuscito a distanziare ulteriormente Sébastien Ogier, suo avversario per la seconda posizione nella classifica generale. Il distacco tra i due è ora di 10"3 quando manca appena una prova speciale al termine della prima giornata di gara.

Ott Tanak si è accontentato della seconda posizione, iniziando così a gestire il suo margine sul compagno di squadra che lo insegue in seconda posizione staccato di 25 secondi netti.

Sébastien Ogier, in questo caso, non è riuscito a ridurre i danni. Dopo una serie di tempi a dir poco superlativi, il francese ha perso secondi preziosi da Sordo e nell'ultima prova di oggi dovrà cercare di ridurre la distanza qualora domani volesse provare a dare la caccia alla piazza d'onore.

In casa Hyundai, però, non va tutto bene. Thierry Neuville, mentre era intento a firmare un tempo che probabilmente lo avrebbe portato a vincere la speciale, ha urtato un banco di terra, danneggiando la gomma posteriore destra della sua Hyundai i20 Coupé WRC numero 11.

Il contatto è avvenuto in una sezione molto stretta della prova, in un rapido cambio di direzione. Il contatto, va detto, non è stato particolarmente pesante, ma la gomma si è stallonata e così Neuville ha perso tanti secondi e, soprattutto, la quarta posizione in favore di Elfyn Evans.

Difficile che Neuville possa recuperare la posizione nella prossima speciale, ma dovrà attaccare se vorrà fare in modo di partire dietro a Evans in un giorno cruciale come il sabato, in cui saranno svolte altre 8 prove speciali.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.15'42”0 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +25"0 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +35"3 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1'00"4 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1'18"3 6 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +1'48"2 7 Greensmith/Loudon Ford Fiesta WRC +3'16"4 8 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +3'45"9 9 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N.G. R5 +4'08"5 10 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia R5 Evo2 +4'16"7