WRC, Rally Italia, PS7: Ogier riparte forte e torna terzo

Il Rally Italia Sardegna 2020 è ricominciato questa mattina, con il sorgere del sole e la Prova Speciale 7, la Monte Lerno 1 di 22,08 chilometri, che ha subito regalato movimenti interessanti nella classifica generale del terzultimo evento della stagione WRC.

Sébastien Ogier ha avuto la meglio sui diretti concorrenti vincendo la prima speciale del suo fine settimana in 12'46"9 battendo di 2"6 il compagno di squadra Elfyn Evans e di 3"6 Thierry Neuville.

Grazie a questo risultato il 6 volte iridato della Toyota ha superato nuovamente il belga della Hyundai nella classifica generale, riportandosi al terzo posto. In realtà Neuville non è stato autore di una brutta prova, ma ha scelto di avere 2 ruote di scorta.

Questo significa che dovrà correre con un peso significativo in più rispetto agli avversari e nelle prime 2 prove di oggi sarà costretto a giocare in difesa. Neuville spera che la sua mossa possa aiutarlo nel secondo giro sulle prime due prove odierne, quando gli avversari avranno una gomma fresca in meno rispetto a lui.

Nella lotta per il primo posto Dani Sordo è riuscito a incrementare il proprio vantaggio sul primo dei rivali, Teemu Suninen, grazie al quarto posto nella PS7 contro il quinto del finnico del team M-Sport. Ora lo spagnolo della Hyundai ha un vantaggio di 22"6 su Suninen,

Sordo ha anche dovuto fare i conti con un imprevisto: nell'ultimo settore una mucca si è trovata nel mezzo della stage e Dani, come ha affermato lui stesso a fine prova, ha perso un po' di concentrazione. Non bastasse l'involontario intervento dell'animale, Sordo ha anche lottato con il sole crescente, che gli è finito dritto negli occhi. Eppure il suo tempo è stato comunque competitivo.

Suninen, invece, dovrà cambiare passo rapidamente, perché alle sue spalle stanno rinvenendo sia Ogier che Neuville. In poche prove potrebbero già trovarsi alle sue spalle e cercare di sottrargli il secondo posto che ieri si è meritato pienamente.

Da segnalare il ritiro definitivo di Esapekka Lappi. Troppo danneggiato il motore della sua Fiesta dopo il guasto occorso ieri nella PS2. La perdita d'acqua al cuore della vettura dell'ovale ha suggerito al team di ritirare la vettura numero 4 dall'evento sardo.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS7