WRC, Rally Italia, PS5: Sordo allunga, Neuville sale quarto

Il giro pomeridiano della prima giornata di gara del Rally Italia Sardegna è ripartito nella stessa maniera in cui era terminato il giro mattutino, con Daniel Sordo a comandare la classifica generale e a ottenere il miglior tempo in una prova.

Lo spagnolo della Hyundai ha firmato il miglior tempo nella PS5, la Sedini-Castelsardo 1 di 14,72 chilometri, aumentando ulteriormente il suo vantaggio nei confronti di Teemu Suninen, primo degli inseguitori. Il finnico di M-Sport è risultato più lento di 2" rispetto al rivale e ora ha un ritardo di 9"5 dalla vetta.

Tra i due, nella PS5, si è classificato Ott Tanak. L'estone è tornato a volare dopo il Service in cui i meccanici di Hyundai Motorsport hanno sistemato il guasto - rimasto ignoto - che ha costretto il campione del mondo a prendere nota di un ritardo di oltre 1 minuto dai primi.

Come ha detto Tanak a fine prova, questo tempo lo rincuora, ma ormai non serve più a niente considerando quanto lontani siano i piloti che occupano le posizioni che contano. Velocissimo anche un altro pilota che guida una Hyundai: Pierre-Louis Loubet. Il giovane francese ha firmato il miglior risultato della carriera sino a ora in una speciale con una WRC, firmando il quarto tempo assoluto.

Il gioiellino francese è stato aiutato dalla posizione di partenza, su questa prova particolarmente influente, ma resta il fatto di essere stato in grado di firmare una prova di livello alla sua terza uscita nel Mondiale al volante di una WRC Plus. Unico neo, aver perso il paraurti posteriore che contiene parti aerodinamiche molto importanti. Vedremo come riuscirà ad affrontare l'ultima prova della giornata.

Thierry Neuville è stato autore di una grande prova, grazie a cui è riuscito a guadagnare una posizione nella classifica generale superando Elfyn Evans e issandosi in quarta posizione. Al termine della sua prova, però, il belga della Hyundai ha dato sfogo a tutta la sua frustrazione a causa di uno stallo del motore in un tornante. Questo inconveniente gli ha fatto perdere circa 7" e la possibilità non solo di vincere la prova, ma anche di avvicinarsi in maniera significativa a Ogier e al podio.

Ottimo tempo anche per Gus Greensmith, sesto assoluto davanti a Sébastien Ogier ed Elfyn Evans. I piloti Toyota hanno faticato molto essendo i primi 2 a entrare in prova. E' andata peggio a Kalle Rovanpera, il quale ha dovuto fare i conti con un problema verificatosi sulla sua Yaris.

Il guasto che ha rallentato Rovanpera non è stato ufficializzato dal team, ma è evidente come Kalle sia alle prese con un problema di grossa entità. Da segnalare anche la foratura che ha fatto perdere il primo posto nella classifica WRC2 ad Adrien Fourmaux. Il francese ha dovuto cederla a Pontus Tidemand, sempre più leader del mondiale di categoria.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS5