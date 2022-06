WRC | Rally Italia, PS4: Tanak nuovo leader. Evans KO

Carica lettore audio

Il secondo passaggio nella Terranova 2, valido per la Prova Speciale 4 del Rally Italia Sardegna 2022, ha visto l'ennesimo cambio di leadership nella classifica generale dell'evento con Ott Tanak che ora comanda le operazioni.

A vincere la speciale di 14,19 chilometri è stato Dani Sordo, bravo a precedere di 9 decimi proprio l'estone e di 1"8 l'altro compagno di squadra, Thierry Neuville. Tanak, però, con questo risultato e il conseguente quinto tempo di Esapekka Lappi si è portato davanti a tutti.

Tanak ha ora un vantaggio di appena 9 decimi sul finlandese della Toyota, dunque la lotta per la prima posizione è aperta. Ottima prova di Pierre-Louis Loubet. Il francese del team M-Sport è terzo nella generale, bravo a sfruttare al meglio l'ottima posizione di partenza.

Prova difficile invece per altri due piloti del team M-Sport, ovvero Craig Breen e Gus Greensmith. Entrambi hanno sbagliato il punto di frenata nell'affrontare un passaggio in un cancello e hanno perso qualche secondo proprio in quel frangente.

Grande spavento per Kalle Rovanpera, che nell'ultimo settore della prova ha perso il controllo della sua GR Yaris numero 69 finendo con la ruota posteriore sinistra fuori strada per qualche secondo.

Inizialmente sembrava che l'uscita di strada parziale non avesse arrecato problemi alla vettura giapponese, ma una volta arrivato al traguardo della stage è stato chiaro come in quegli istanti Kalle abbia praticamente perso tutto l'alettone posteriore. Un bel problema se si tiene in considerazione che prima del Service di metà giornata manca ancora una prova, per altro lunga oltre 24 chilometri e molto veloce.

Thierry Neuville, invece, recupera ben 2 posizioni nella generale superando proprio Kalle Rovanpera e salendo in sesta posizione. L'altra posizione recuperata è arrivata grazie al ritiro di Elfyn Evans: il gallese di Toyota non è nemmeno entrato in prova a causa di una perdita d'acqua dal motore, dovuta a un contatto violento con una roccia nella PS3. Per Evans, questa potrebbe essere la parola fine alle sue speranze di titolo in questa stagione.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS4

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 36'15”8 2 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +0"9 3 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +9"8 4 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +13"2 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +13"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +17"7 7 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +19"2 8 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +20"7 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +36"7 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +1'22"1