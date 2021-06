WRC, Rally Italia, PS18: Ostberg fora e scivola sesto

Il primo passaggio sulla Aglientu - Santa Teresa 1 di 7,79 chilometri è stato per quasi tutti una ricognizione ad alta velocità. Ormai cristallizzate le prime 4 posizioni della classifica generale, i piloti hanno deciso di prendere le misure alla prova che sarà anche la Power Stage.

Per la cronaca il più veloce è stato Thierry Neuville, capace di mettere in fila le Toyota Yaris di Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera. I primi 4, però, sono risultati molto vicini tra loro, tanto da essere racchiusi in appena 7 decimi.

Continua invece la gara di controllo che ha deciso di fare Takamoto Katsuta. Il giapponese vede ormai avvicinarsi il secondo quarto posto di fila. Per lui sarebbe un altro grande risultato in una stagione, quella 2021, davvero al di là di ogni immaginazione.

La cautela dei primi 4 fa spostare tutta l'attenzione sul clamoroso duello per la quinta piazza. Questa, lo ricordiamo, se la stanno giocando i primi due piloti in lotta per la classifica WRC2, ovvero Mads Ostberg e Jari Huttunen.

Se nella PS17 Ostberg era riuscito a compiere l'impresa di annullare il minuto di ritardo ricevuto ieri per essere arrivato in ritardo a un Controllo Orario, in questa stage ha visto crollare il castello di carte messo abilmente in piedi a causa di una foratura alla gomma anteriore sinistra.

Ostberg ha così perso di nuovo la quinta posizione in favore di Huttunen, che ora ha la strada spianata verso il quinto posto nella graduatoria generale e la vittoria nel WRC2. Ostberg, nelle 2 prove rimanenti, per vincere dovrebbe recuperare al finlandese 17"4. Un'impresa al limite del possibile.

Da segnalare anche il capottamento di Marco Bulacia Wilkinson al volante della Skoda Fabia R5 Evo2 del team TokSport. Il boliviano ha approcciato una curva sinistrorsa in maniera troppo rapida, finendo per capottare la sua Fabia. Fortunatamente la vettura è atterrata subito sulle 4 ruote e ha permesso a Bulacia non solo di chiudere la prova, ma addirittura di ottenere il decimo tempo assoluto.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS18

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 3.05'10”0 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +33"7 3 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +1'07"1 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +4'59"0 5 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N.G. R5 +8'53"1 6 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +9'10"5 +1'00" 7 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +9'42"3 8 Lopez/Vallejo Skoda Fabia R5 Evo2 +10'05"3 9 Solans/Sanjuan de Eusebio Citroen C3 R5 +10'22"1 10 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo2 +10'51"6