WRC | Rally Italia, PS15: Sordo risponde a Breen

Ott Tanak sembra inarrestabile. Il pilota di Hyundai Motorsport ha colto la vittoria anche nella Prova Speciale 15, la celebre Monte Lerno di Pattada 1 di 17 chilometri, stage resa celebre dalla presenza del Micky's Jump.

Se il salto ha regalato non troppe emozioni, l'estone sta contribuendo a spegnere ogni velleità degli avversari. E' ormai chiaro che nessuno abbia suo passo, pertanto la vittoria sembra essere nelle sue mani.

Si rianima la lotta per il secondo posto tra Craig Breen e Dani Sordo. Il pilota spagnolo della Hyundai ha colto il secondo tempo di speciale, riducendo il suo divario dal nord-irlandese di M-Sport a 12".

Sordo, però, avrebbe potuto fare di più se non fosse incappato in un errore che, a tre curve dalla fine della prova, lo ha quasi costretto al ritiro. Sordo è forse arrivato troppo forte ad approcciare una curva sinistrorsa lenta e ha perso il posteriore della sua i20 N Rally1.

A quel punto la vettura coreana è scivolata sempre di più verso l'esterno della curva, finendo per baciare le recinzioni che delimitavano la sede stradale. Ma soprattutto rimanendo in bilico per qualche istante.

Lo spagnolo è riuscito a completare la prova e a recuperare secondi, ma se vorrà mettere sotto pressione Breen dovrà fare molto bene nelle ultime due prove della giornata.

Rally Italia Sardegna - Classifica generale dopo la PS15

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 2.18'47”4 2 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +45"0 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +57"0 4 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +1'12"1 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2'00"0 6 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +2'19"1 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +2'56"9 8 Greensmth/Andersson Ford Puma Rally1 +4'37"3 9 Gryazin/Aleksandrov Skoda Fabia Rally2 Evo +5'27"1 10 Solans/Sanjuan de Eusebio Citroen C3 Rally2 +6'00"7