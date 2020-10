WRC, Rally Italia, PS15: Ogier risponde a Neuville!

Thierry Neuville chiama, Sébastien Ogier risponde. Il francese della Toyota firma una gran vittoria - la seconda consecutiva sul percorso della Cala Flumini, che è stata teatro della Prova Speciale 15 del Rally Italia Sardegna 2020.

Grazie a questo tempo, Ogier è riuscito ad aumentare nuovamente il suo vantaggio nei confronti del pilota belga della Hyundai, riportandolo a 1"7 quando manca appena una speciale alla fine della gara.

Il margine tra i due è sia esiguo, che, per certi versi, rassicurante. Rassicurante perché alla fine manca una prova lunga appena 6,89 chilometri, ma esiguo perché nel primo passaggio sulla Sassari - Argentiera Neuville aveva rosicchiato 1"6 a Ogier con una stage sublime.

Thierry, qualora volesse portare a casa punti pesanti nella sua rincorsa al titolo, dovrà forzatamente spingere fino in fondo nella Power Stage per cercare di superare Ogier e vincere la prova, così da portare a casa 18 punti più gli eventuali 5 della stage di chiusura della gara sarda.

Daniel Sordo, invece, è riuscito ad aumentare il suo ritmo e a perdere meno secondi rispetto a quanto ha fatto nella PS13 di questa mattina, ma il suo vantaggio nei confronti di Ogier e Neuville è sceso sotto i 10".

Il pilota originario di Torrelavega nell'ultima prova della giornata potrà gestire un margine di 9"2 sul primo degli inseguitori, ma dovrà essere perfetto, una prova priva di sbavature per evitare di perdere secondi preziosi in una prova così corta (ma insidiosa) come la Sassari - Argentiera.

Plafonate le altre posizioni della classifica, con Ott Tanak ed Elfyn Evans che hanno potuto risparmiare le gomme in vista dell'ultima prova. Entrambi non sono stati autori di un fine settimana brillante - anche se per motivi differenti - ma portare a casa punti extra sarebbe per loro vitale, specialmente per il gallese che ha visto allungare il percorso verso il suo primo titolo iridato dopo l'introduzione dell'ACI Rally Monza Italia di inizio dicembre.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS15