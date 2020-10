WRC, Rally Italia, PS14: Neuville a 1 decimo dal secondo posto

La splendida Prova Speciale 14, la Sassari - Argentiera 1 di 6,89 chilometri, ha ospitato tanti colpi di scena in questa terza e ultima giornata di gara al Rally Italia Sardegna 2020.

Thierry Neuville ha dato sfogo a tutto il suo talento per vincere la prova in 4'51"3 e recuperare tempo prezioso nei confronti di Sébastien Ogier nella lotta per il secondo posto.

Il belga della Hyundai è quasi riuscito nel suo intento, perché ha battuto Ogier di 1"6 e ora si trova ad appena un decimo dal secondo posto nella classifica generale dell'evento, che rimane ancora nelle mani del francese della Toyota.

Non è un segreto che Neuville ami questa prova. Già nel 2018 era riuscito a battere Ogier per 7 decimi e vincere il Rally Italia Sardegna per la seconda volta in carriera. Ora però dovrà continuare con questo ritmo se vorrà superare il francese e regalare la doppietta che per Hyundai sarebbe a dir poco vitale per dare la caccia al secondo titolo iridato Costruttori di fila.

Dietro i primi 3, le posizioni sono congelate per i divari troppo alti tra Evans, Tanak, Suninen e Greensmith, ma c'è da registrare l'ennesimo incidente che ha avuto come protagonista Takamoto Katsuta.

Il pilota giapponese della Tommi Makinen Racing ha chiuso troppo una curva sinistrorsa e la sua Yaris è stata sbalzata in aria. Dopo qualche evoluzione, la vettura del giapponese è atterrata pesantemente, venendo così demolita.

Per qualche minuto la prova è stata sospesa per permettere all'equipaggio e ai commissari di percorso di rimuovere la Yaris numero 18 che stava intralciando la prova. Fortunatamente sia Katsuta che il navigatore Daniel Barritt sono usciti incolumi dal brutto incidente.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS14