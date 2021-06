WRC, Rally Italia, PS13-14: Ogier allunga su Sordo

Il giro pomeridiano della seconda tappa del Rally italia Sardegna 2021 si è aperta sotto il segno di Sébastien Ogier. Il 7 volte campione del mondo ha vinto la PS13 e poi si è ripetuto nella PS14, aumentando il suo vantaggio nella classifica generale nei confronti del primo degli inseguitori, Dani Sordo.

Ogier, dopo aver ereditato la testa del rally italiano in seguito al ritiro di Ott Tanak, ha deciso di spingere per cercare di porre tra sé e i rivali un gap tale da poter affrontare l'ultima giornata di gara con più tranquillità, sebbene le prove della Sardegna non siano certo fatti per essere svolti senza una concentrazione massima.

Se Sordo sembra non avere il passo per mettere sotto pressione Ogier, è molto bella la lotta per il terzo posto tra Elfyn Evans e Thierry Neuville. Tra loro è un elastico prima a favore di uno, poi dell'altro. Alla fine della PS14 il gallese della Toyota ha 12"6 di vantaggio sul belga della Hyundai.

Ormai cristallizzato il quinto posto di Takamoto Katsuta, mentre è avvenuto un cambiamento importante nella classe WRC2. Jari Huttunen è il nuovo leader, salito al sesto posto assoluto della classifica generale.

Il pilota finlandese di Hyundai Motorsport ha approfittato di un arrivo in ritardo al Controllo Orario di Mads Ostberg. Il norvegese è stato penalizzato con 1 minuti da aggiungere al suo tempo di gara che lo ha portato a scendere al secondo posto di classe, in ritardo di 12"6 da Huttunen.

Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS14

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 2.30'41”7 2 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +24"6 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +39"7 4 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +52"3 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +2'17"5 6 Huttunen/Lukka Hyundai i20 N.G. R5 +7'17"7 7 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +7'30"3 +1'00" 8 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +8'02"2 9 Lopez/Vallejo Skoda Fabia R5 Evo2 +8'45"5 10 Solans/Sanjuan de Eusebio Citroen C3 R5 +8'55"8