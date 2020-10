WRC, Rally Italia, PS12: Ogier torna secondo. Sordo gestisce

La seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2020 si conclude con Daniel Sordo saldamente in vetta alla classifica generale e un cambiamento importante alle sue spalle.

Sébastien Ogier ha vinto la Prova Speciale 12, la Tergu - Osilo 2 di 12,81 chilometri, ed è riuscito a passare nuovamente Thierry Neuville. Questo significa che il 6 volte iridato della Toyota è tornato in seconda posizione e domani potrà entrare in speciale per penultimo, davanti al solo Dani Sordo.

La scelta gomme fatta da Neuville (5 Medium) condivisa anche da Sordo e Loubet si è rivelata errata. In queste due prove, chi ha avuto la possibilità di montare delle Hard ha azzeccato il loro comportamento in prove rese meno insidiose dalle nubi, che hanno abbassato la temperatura.

Neuville, nel tentativo di mantenere la seconda posizione, è entrato in prova spingendo al massimo. Arrivato all'ingresso di un ponticello, ha frenato leggermente in ritardo ed è arrivato lungo, perdendo tempo prezioso. Si parla di una perdita di circa 1"5, ma sufficiente per perdere la posizione nei confronti di Ogier.

Domani il duello tra i due continuerà, perché Ogier ha appena 1"5 di vantaggio sul belga e le Hyundai hanno già dimostrato di essere forti sulle speciali sarde. Sordo invece non ha fatto altro che gestire il suo vantaggio, forte anche di una posizione di partenza invidiabile. Mancano appena 4 prove prima di poter festeggiare la terza vittoria in carriera nel WRC, ma in gare come queste è bene tenere alta l'attenzione sino alla fine.

Dopo aver riaperto i discorsi per il quarto posto, Teemu Suninen ha dovuto alzare bandiera bianca. Elfyn Evans, grazie al quarto tempo di speciale, ha messo al sicuro la "medaglia di legno" dagli assalti del finnico, ora staccato di 8"5.

Ormai definiivamente congelate le altre due posizioni, con Ott Tanak e Pierre Louis Loubet rispettivamente sesto e settimo con la Hyundai ufficiale e una i20 privata.

Intanto Toyota Gazoo Racing ha fatto sapere che Kalle Rovanpera non ripartirà nella giornata di domani a causa della natura dei danni subiti dalla sua Yaris nell'incidente di questa mattina. Questi, infatti, sono risultati troppo seri per essere riparati, dunque per il giovane finnico è il primo ritiro da quando corre al volante di una WRC Plus nel Mondiale.

Pontus Tidemand continua a comandare la classifica del WRC2 al volante della Skoda Fabia R5 Evo davanti a Eyvind Brynildsen (Skoda) e Ole Christian Veiby (Hyundai). Cambia tutto per quanto riguarda il WRC3, con Oliver Solberg costretto a fermarsi nella PS12 al chilometro 10,3 a causa di un incidente. Problemi al semiasse posteriore per Umberto Scandola, il quale è comunque riuscito a chiudere la prova e nella classifica generale si trova in 14esima piazza assoluta. In quella WRC3, invece, è quarto, mentre in vetta c'è Jari Huttunen con una Hyundai i20 New Generation R5.

La seconda tappa del Rally Italia Sardegna 2020 termina qui. La gara riprenderà domani mattina con la Prova Speciale 13, la Cala Flumini 1 di 14,06 chilometri, che farà scattare l'ultima giornata di gara. La prima vettura con priorità P1, dunque la Toyota Yaris WRC di Takamoto Katsuta, entrerà in prova alle ore 08:15.

Rally Italia Sardegna 2020 - Classifica dopo la PS12