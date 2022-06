WRC | Rally Italia, PS1: Neuville si mette dietro le Toyota

Carica lettore audio

Erano appena 3,23 km con un misto di asfalto e terra, ma non si può di certo dire che la "Olbia-Cabu Abbas", prima prova speciale del Rally Italia Sardegna, non abbia regalato grande spettacolo, con i primi cinque tutti racchiusi nello spazio di appena un secondo.

Thierry Neuville si merita sicuramente un applauso, perché con la sua Hyundai i20 N è riuscito a tenere a bada lo squadrone Toyota, precedendo proprio le quattro GR Yaris.

Il belga ha chiuso con un tempo di 2'26"8 il primo assaggio della sabbia morbida che secondo i piloti renderà molto ardua la scelta degli pneumatici per la prima tappa di domani. Grazie a questo crono, ha staccato di mezzo secondo il giapponese Takamoto Katsuta.

Nonostante fosse convinto di non aver completato una prova particolarmente brillante, Elfyn Evans si è piazzato terzo con un ritardo di sette decimi, precedendo il leader iridato Kalle Rovanpera, quarto ad un secondo, con lo stesso identico tempo al decimo di Esapekka Lappi.

Bisogna quindi scorrere la classifica fino al sesto posto per trovare l'altra i20 N dell'ex iridato Ott Tanak, che in realtà non è affatto distante dal compagno di squadra, avendo pagato solo 1"3. Sotto i due secondi anche il gap dello spagnolo Dani Sordo, che segue in settima posizione.

Solamente ottava, dunque, la migliore delle Ford Puma, che è stata quella di Adrien Fourmaux, che ha chiuso a 2"2, precedendo Craig Breen e un Gus Greensmith particolarmente sfortunato: il britannico non ha potuto sentire bene il suo navigatore Jonas Andersson perché non era stato collegato correttamente l'interfono della sua vettura. Con 3"4 di gap possiamo quindi dire che è stato bravo a limitare i danni.

Il quadro delle Rally1 si completa con Pierre-Louis Loubet, che però si è visto rifilare quasi 5" in poco più di 3 km, quindi la sua non è stata una prestazione indimenticabile. A seguire, in 12° piazza, la Skoda Fabia di Marco Bulacia invece comanda per quanto riguarda la classifica del WRC2.

WRC 2022 - Rally Italia Sardegna: classifica dopo la PS1

Pos Equipaggio Vettura Tempo/Gap 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 2'26”8 2 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +0"5 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +0"7 4 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +1"0 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1"0 6 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +1"3 7 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +1"7 8 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +2"2 9 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +2"4 10 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +3"4