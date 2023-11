WRC | Rally Giappone, PS9-15: le Toyota controllano sotto la neve

Ieri la pioggia, oggi la neve. Il Rally del Giappone, ultimo evento del WRC 2023, sta offrendo una serie variegata di condizioni meteo che ha condizionato non poco l'andamento della gara asiatica.

Nel corso della nottata italiana non è cambiato nulla nelle parti alte della classifica, con Toyota che ha congelato le posizioni di Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera per preservare la tripletta che andrebbe a suggellare in maniera perfetta una stagione in cui la Casa nipponica ha portato a casa entrambi i titoli di categoria.

In questa situazione si è esaltato Takamoto Katsuta, costretto a rimontare dopo l'incidente della prima giornata che lo aveva visto scivolare molto lontano dai migliori, addirittura superato da diverse vetture Rally2.

Il giapponese di Toyota Racing ha vinto diverse speciali, 4 per la precisione, risalendo sesto nella classifica generale, alle spalle di Ott Tanak. Katsuta avrà però la grande occasione di tornare in Top 5, perché l'estone di M-Sport ha un margine di appena 3"6 sul rivale.

Esapekka Lappi, invece, si trova a difendere l'onore di Hyundai Motorsport dopo i prematuri ritiri di Thierry Neuville e Dani Sordo avvenuti nella giornata di ieri. Il finlandese occupa la quarta posizione, ma è molto staccato dal gradino più basso del podio. E' invece più vicino Ott Tanak, anche se a mezzo minuto da lui.

Dietro i primi 6 troviamo la Skoda Fabia RS Rally2 del neo campione WRC2, Andreas Mikkelsen. Il norvegese del team TokSport ha perso 3 posizioni rispetto alla giornata di ieri, quando si trovava addirittura in quarta posizione sfruttando perfettamente le condizioni di pioggia battente per mettersi alle spalle alcune Rally1.

Mikkelsen è comunque davanti a tutti nel WRC2, con il compagno di squadra e rivale Nikolay Gryazin che è secondo e staccato di 43 secondi. Terza posizione per il polacco Kajetan Kajetanowicz, sempre al volante di una Fabia RS Rally2, ma con un ritardo di oltre 7 minuti e mezzo.