WRC | Rally Finlandia: Shakedown a Lappi, che batte le Toyota

E' ancora tempo di sterrato veloce nel WRC, è tempo di Rally di Finlandia. Questa mattina, sulla breve stage denominata Ruuhimaki di 4,12 chilometri s'è tenuto lo Shakedown del nono appuntamento del Mondiale Rally 2024.

Nemmeno a dirlo, i due grandi protagonisti della stage di prova sono i due padroni di casa più attesi, ossia Esapekka Lappi e Kalle Rovanpera.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo in 2'15"4, precedendo di 2 decimi il connazionale di Toyota Gazoo Racing. Entrambi hanno ottenuto il miglior tempo personale nel secondo dei due passaggi effettuati.

In realtà, studiando la classifica dei tempi, è bene notare come le tre Toyota GR Yaris Rally1 che inseguono Lappi siano molto vicine tra loro. Takamoto Katsuta, terzo, è risultato più lento di Rovanpera di appena un decimo. Stesso discorso per Sébastien Ogier, quarto, e staccato di 1 decimo da Katsuta che lo precede.

I primi 4 sono stati gli unici ad abbattere il muro del 2'15". Adrien Fourmaux, al terzo tentativo, ha colto il quinto tempo in 2'16"2, risultando più rapido della quarta Toyota GR Yaris Rally1, quella di Elfytn Evans. Il gallese è chiamato a riprendersi la seconda posizione nel Mondiale dopo averla persa al Rally di Lettonia un paio di settimane or sono.

Alle spalle di Evans ecco gli altri due contendenti al titolo iridato Piloti, ossia Ott Tanak, settimo, e il leader del Mondiale Thierry Neuville, ottavo. Entrambi i piloti di Hyundai Motorsport non sono stati contenti dell'assetto provato nello Shakedown, dunque proveranno a fare modifiche importanti in vista del via dell'evento, che avverrà questa sera alle ore 18:05 italiane con la PS1.

Chiudono la Top 10 Sami Pajari, all'esordio su una Toyota GR Yaris Rally1 nel WRC dopo qualche giornata di test e Gregoire Munster. Il giovane finlandese potrà fare esperienza volante di una Rally1 ibrida, anche se le aspettative su di lui non sono così importanti in questo fine settimana. Munster, invece, sembra destinato a essere il fanalino di coda delle Rally1 come spesso gli è capitato nel corso di questa stagione.

Il Rally di Finlandia, come detto, scatterà nella serata italiana di oggi con la Prova Speciale 1, la Harju 1 di 3,48 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 18:05 italiane.