WRC | Rally Finlandia, PS9: la stellina Pajari firma lo scratch!

L'impressione era che per vedere la sua prima vittoria di speciale nel WRC fosse solo questione di tempo, e così è stato. Sami Pajari ha impiegato appena 9 prove speciali per ottenere la sua prima vittoria di stage nella classe maggiore del Mondiale Rally.

Il giovane talento di Toyota Gazoo Racing, al debutto al volante di una Rally1 ibrida proprio in questo fine settimana, ha vinto la Prova Speciale 9 del Rally di Finlandia, la Ruuhimaki 2 di 7,76 chilometri, mettendo in fila i compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera, ma anche il leader del Mondiale Thierry Neuville.

Pajari, forte di una posizione di partenza molto buona, ha sfruttato l'occasione e ha fermato il cronometro in 3'46"7, mezzo secondo più rapido di Ogier e 6 decimi più veloce di Kalle Rovanpera. Il distacco dal 2 volte iridato, però, è veritiero in quanto entrambi sono partiti a breve distanza l'uno dall'altro.

Questo risultato non ha particolare rilevanza per la classifica generale, perché Pajariè sesto e staccato di 40 secondi da Adrien Fourmaux che lo precede, ma è comunque una soddisfazione per lui e per Toyota che gli ha dato questa bella opportunità.

E' inoltre una bella risposta da parte del 21enne, che in mattinata aveva rovinato il suo giro rompendo l'ala posteriore contro un albero sin dalla PS2.

Oltre alla doverosa celebrazione di Pajari, va annotato l'attacco convinto di Sébastien Ogier al secondo posto della classifica generale. Il transalpino, grazie al secondo tempo in prova e al quinto contemporaneo di Elfyn Evans, si è portato a 1"2 dalla posizione d'onore quando manca appena una prova speciale al termine della giornata.