WRC | Rally Finlandia, PS7-8: sussulto di Neuville. Rovanpera allunga

Nel bel mezzo del giro pomeridiano, in questa prima tappa del Rally di Finlandia, Kalle Rovanpera ha fatto piccoli ma importanti passi nella classifica generale, aumentando il suo margine nei confronti di Elfyn Evans, primo degli inseguitori.

Su un fondo sempre più fangoso e reso insidioso anche dalla comparsa di pozzanghere di diverse dimensioni, Rovanpera ha messo la sua firma sulla Prova Speciale 7, la Saarikas 2 di 15,93 chilometri, aumentando il suo vantaggio nei confronti di Evans.

Nella prova successiva, la PS8, Evans ha recuperato poco più di un secondo facendo meglio rispetto al compagno di squadra, ma il suo divario è comunque più ampio di quello che aveva accumulato nelle speciali precedenti. A dividere i due ci sono 6"5 in favore del 2 volte campione del mondo in carica.

A rendere la situazione ancora più interessante è Sébastien Ogier, il quale è stato in grado di riportarsi a 3"1 dalla seconda posizione grazie a due ottimi tempi. Oggi il transalpino sta facendo i conti con la mancanza di allenamento sulle speciali finlandesi: l'ultima sua apparizione in questo evento è datata 2021.

Evans, dunque, non potrà sentirsi tranquillo, perché è chiaro come Ogier possa avere l'ambizione di portare a casa un secondo posto comunque importante, qualora avesse realmente l'intenzione di fare tutto il resto della stagione per puntare al titolo iridato Piloti.

In tutto questo arriva un primo, timido raggio di sole per Hyundai Motorsport. Thierry Neuville si è tolto la soddisfazione di vincere la Prova Speciale 8 Myhinpaa 2 di 15,51 chilometri, bissando il successo di speciale ottenuto nella PS1 di ieri sera. Il belga ha 15"2 di ritardo dal podio e sarà difficile che possa avvicinarsi a tal punto da conquistarlo, ma la quarta posizione può andare bene se Evans non vincerà in questo fine settimana.

Le posizioni dietro i primi 4 si stanno lentamente plafonando. Adrien Fourmaux è quinto davanti a Sami Pajari e Gregoire Munster. Solo l'olandese ha un ritardo di 12 secondi dall'esordiente di Toyota Gazoo Racing, ma sembra non avere il passo necessario per mettere sotto pressione il finnico.

Nel WRC2 Oliver Solberg continua a dettare legge, ma dietro di lui la lotta per il secondo posto s'è infiammata. Jari-Matti Latvala è riuscito a portare la prima Toyota GR Yaris Rally2 al secondo posto, seppure staccata di oltre mezzo minuto dal norvegese. In lotta per la posizione d'onore di classe anche Nikolay Gryazin, terzo, e Lauri Joona.