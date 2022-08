WRC | Rally Finlandia, PS7-8: Lappi si riavvicina a Tanak

Carica lettore audio

La prima parte dell'ultimo giro del venerdì al Rally di Finlandia ha visto un botta e risposta entusiasmante tra Ott Tanak ed Esapekka Lappi.

Il leader della corsa, Ott Tanak, ha vinto la Assamaki 1 di 12,31 chilometri, precedendo di 2"1 proprio Esapekka Lappi e di 2"2 il leader del Mondiale Kalle Rovanpera.

Questo risultato ha portato il vantaggio del pilota di Hyundai Motorsport a 8"3 nei confronti di Lappi, mentre Elfyn Evans - terzo nella generale - è già a 15"3 e in piena lotta per il gradino più basso del podio con Rovanpera.

Esapekka Lappi ha risposto per le rime a Tanak vincendo la Prova Speciale 8, la Sahloinen-Moksi 1 di 15,70 chilometri, precedendo l'estone di 2"1. Questo ha riportato il vantaggio del pilota di Hyundai Motorsport a 6"2.

Ottima prova del pilota di Toyota Racing, il quale ha fatto la differenza tra il secondo e il quarto (l'ultimo) settore della prova, in cui ha costruito il suo vantaggio con cui ha vinto la prova.

Kalle Rovanpera si è ulteriormente avvicinato a Elfyn Evans. Ora il gallese ha appena 1 secondo di vantaggio sul leader del Mondiale quando mancano 2 prove al termine della prima giornata i gara sui veloci sterrati finlandesi.

Craig Breen ha perso diversi secondi a causa di una forte compressione che ha danneggiato la sua Ford Puma Rally1. Nel corso del trasferimento ha provato a fermarsi per sistemare il problema e sembra esserci riuscito.

Chi invece è in grave difficoltà è Jari Huttunen. Il finnico, all'esordio al volante della Ford Puma Rally1, è stato costretto a fermarsi più volte nella seconda parte della speciale a causa di una perdita di pressione della benzina verificatasi a più riprese.

La Ford Puma di Huttunen funziona normalmente in road mode, dunque con la mappatura pensata per i trasferimenti, ma appena viene innescata la stage mode, la mappatura spinta che si usa in prova, il motore ha dei forti tagli di potenza che lo fanno spegnere. Per Jari sarà molto complicato riuscire a continuare la gara, almeno nella giornata di oggi.