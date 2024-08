WRC | Rally Finlandia, PS6: Lappi sbatte e si ritira

La prima tappa del Rally di Finlandia continua a essere stregata per Hyundai Motorsport. Il team che ha base ad Alzenau perde anche la seconda delle tre i20 N Rally1 schierate al Rally di Finlandia.

Esapekka Lappi è stato autore di un incidente nel corso della Prova Speciale 6, la Laukaa 2 di 17,96 chilometri, che lo ha costretto al ritiro. Mentre si trovava in un tratto molto stretto e incorniciato da una foresta, il finlandese ha perso il controllo della sua vettura a causa di sobbalzi creati dal fondo.

Questo, per via dei numerosi passaggi delle vetture questa mattina, ha visto crearsi due binari molto profondi che i piloti sono praticamente costretti a seguire. Lappi ha perso il controllo proprio lì ed è finito per sbattere contro due alberi.

Nel primo impatto si è rotta la sospensione anteriore destra, mentre nel secondo ha perso la carrozzeria anteriore (parte del cofano, maschera e splitter), ma è stato il primo dei due colpi a costringerlo al ritiro.

Per Hyundai si tratta del secondo ritiro di giornata dopo quello arrivato nella Prova Speciale 3 che ha coinvolto Ott Tanak e Martin Jarveoja. Ora Thierry Neuville è rimasto da solo a combattere contro tutte le Toyota GR Yaris Rally1 schierate dalla Casa giapponese.

A proposito del leader del Mondiale, Neuville con il ritiro di Lappi è salito al quarto posto nella classifica generale dell'evento, avvicinandosi così alla zona podio. Il suo passo, almeno in questo avvio di pomeriggio, non è però buono a sufficienza per ipotizzare un recupero nel prosieguo della giornata.

Se Hyundai piange, Toyota continua a sorridere. Kalle Rovanpera ha vinto la speciale e ha così allungato sul primo dei rivali, Elfyn Evans. Ora, tra i due, in classifica generale ci sono 4"7 di margine in favore del padrone di casa. Evans si è comunque difeso da Sébastien Ogier, facendo meglio di appena un decimo. Il francese, terzo, è a 2"9 dal secondo posto.

Da segnalare l'ottimo secondo tempo di speciale firmato da Sami Pajari. L'esordiente finlandese ha sfruttato la GR Yaris Rally1 ripristinata dai meccanici nel Service per mostrare uno sprazzo del suo talento.

Con il ritiro di Lappi, guadagnano una posizione sia Adrien Fourmaux, entrato in Top 5, Sami Pajari - sesto - e Gregoire Munster, settimo. Oliver Solberg, invece, è ottavo assoluto e in vetta al WRC2 con la Skoda Fabia RS Rally2 del team TokSport.