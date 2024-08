WRC | Rally Finlandia, PS5: Rovanpera leader. Katsuta, sospensione KO

Il giro matturino odierno del Rally di Finlandia è andato in archivio con l'ultima stage, la Prova Speciale 5 Ruuhimaki 1 di 7,76 chilometri, che ha visto l'ennesimo cambio di leadership dell'evento.

Kalle Rovanpera ha firmato il miglior tempo nella speciale fermando il cronometro in 3'52"8, precedendo di 6 decimi Thierry Neuville. La cosa più importante per il campione del mondo in carica è stata battere Elfyn Evans - terzo in prova - di 1"4.

Questo significa che Rovanpera è ora il nuovo leader del nono appuntamento del WRC 2024 con un margine di appena 2 decimi di secondo proprio sul compagno di squadra Evans.

Sébastien Ogier, grazie al quarto tempo, ha confermato la bontà delle Toyota GR Yaris Rally1 sul percorso finlandese, ma per il team giapponese questa prova ha riservato anche sorprese spiacevoli.

Takamoto Katsuta, il quale era in piena lotta per il podio e saldamente in Top 5, è finito largo con il posteriore in una curva sinistrorsa dopo 1,2 chilometri dal via della stage, centrando un albero. Nell'impatto s'è rotta la sospensione posteriore destra, così il nipponico ha dovuto arrivare al traguardo su tre ruote, perdendo oltre un minuto e mezzo dai migliori.

Il ritardo accumulato ha fatto scivolare Katsuta dal quarto al nono posto, regalando così una posizione a tutti gli altri piloti al volante di una Rally1 che lo seguivano. Così Esapekka Lappi è salito al quarto posto, seguito da Thierry Neuville, ora quinto. Takamoto, durante il trasferimento verso il Parco Assistenza, ha perso la ruota danneggiata ed è stato costretto al ritiro.

Per il belga una mattinata discreta dal punto di vista del risultato, ma deve recriminare per l'errore commesso nella prova in cui è uscito Ott Tanak in quanto autore di un lungo che gli ha fatto perdere almeno una decina di secondi. Senza l'errore, infatti, si troverebbe in piena lotta per la prima posizione grazie alla pioggia che ha reso la sua posizione di partenza odierna non penalizzante com'è invece di solito su terra asciutta.

Anche Adrien Fourmaux e Gregoire Munster guadagnano una posizione, salendo rispettivamente al sesto e settimo posto pur staccati di diversi secondi dai piloti che li precedono. Fourmaux è riuscito a sistemare l'assetto della sua Puma, sebbene non sia ancora contento del tutto riguardo al suo comportamento sulla terra bagnata. Ottavo posto invece per Sami Pajari, il quale ha finalmente completato la mattina dopo averla svolta senza ala posteriore, rotta nell'impatto contro un albero nella PS2. Vedremo nel pomeriggio quale sarà il suo reale valore.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg sta letteralmente dominando la scena davanti a Lauri Joona. Il norvegese ha aumentato il suo vantaggio sul pilota locale a 22 secondi. Bella la lotta per il secondo posto, perché Joona ha alle sue spalle Nikolay Gryazin e un Jari-Matti Latvala combattivo sulla Toyota GR Yaris Rally2. Da segnalare le uscite di strada di Pierre-Louis Loubet, il quale ha capottato, ed Emil Lindholm. Dopo l'incidente del pilota di Hyundai la prova è stata interrotta.

Il giro mattutino della prima tappa del Rally di Finlandia termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del Service di metà giornata per preparare il giro pomeridiano che scatterà con la Prova Speciale 6, la Laukaa 2 di 17,96 chilometri. La prima vettura entrerà in prova alle ore 14:10 italiane.

WRC 2024 - Rally Finlandia - Classifica dopo la PS5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 29'49”9 2 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +'0"2 3 Ogier/Landais Toyota GR Yaris Rally1 +3"0 4 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +9"7 5 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +14"1 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 Hybrid +31"3 7 Munster/Louka Ford Puma Rally1 Hybrid +1'08"3 8 Pajari/Malkonen Toyota GR Yaris Rally1 +1'16"8 9 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'40"5 10 Solberg/Edmondson Skofa Fabia RS Rally2 +1'47"0

WRC