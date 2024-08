WRC | Rally Finlandia, PS4: Evans nuovo leader

Ancora una volta in questa giornata i piloti hanno dovuto fare i conti con la pioggia, che è andata a rendere ancora più insidioso il fondo del Rally di Finlandia. A uscirne al meglio sono stati i primi due piloti entrati in prova, con Elfyn Evans che nella Myhinpaa 1 di 15,51 chilometri ha ottenuto il miglior tempo assoluto.

Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha fermato il cronometro in 6'54"4, battendo di 8 decimi di secondo il leader del Mondiale Thierry Neuville. I primi 2 piloti entrati in speciale hanno potuto sfruttare una seconda parte di prova più asciutta rispetto a tanti altri che li hanno seguiti.

Solo Sébastien Ogier e Kalle Rovanpera, rispettivamente terzo e quarto di speciale, hanno avuto le stesse condizioni dei primi due. L'8 volte iridato si è fermato a 1"2 da Evans, al terzo posto, mentre il campione del mondo in carica ha fatto peggio di 8 decimi rispetto al francese, chiudendo a 2 secondi netti dalla vetta.

Insomma, un'altra prova in cui le Toyota hanno mostrato i muscoli, con il solo Neuville a inframezzarsi tra le tre che lottano quasi sempre per la vittoria. Esapekka Lappi si è fermato al quinto posto, più lento di soli 3 decimi rispetto a Rovanpera. La sua prova è stata importante, perché il finlandese di Hyundai Motorsport ha dovuto far fronte a un acquazzone nel bel mezzo della speciale.

Più in difficoltà Takamoto Katsuta, sesto a 3"4 dalla vetta e davanti alle sole Ford Puma Rally1 Hybrid. Adrien Fourmaux è parso meno in difficoltà rispetto alle prime due prove di oggi, ma si è dovuto accontentare del settimo tempo a 4"4. Ha fatto molto peggio Gregoire Munster, ottavo a 21"3.

In questa speciale, molto veloce in alcuni tratti, Sami Pajari ha dovuto pagare un conto salato non avendo più a disposizione il carico aerodinamico garantito dall'ala posteriore dopo averla persa già nella PS2, la prima stage di oggi.

Il risultato di questa speciale porta Elfyn Evans in testa alla classifica generale dell'evento con 1"2 di vantaggio su Kalle Rovanpera e 2"4 su Sébastien Ogier. Gregoire Munster, invece, è salito all'ottavo posto dopo aver superato Sami Pajari.