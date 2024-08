WRC | Rally Finlandia, PS3: incidente per Tanak. Rovanpera leader

Il Rally di Finlandia è uno dei più veloci dell'intero WRC 2024 e, se sbagli, spesso presenta un conto che può essere molto salato. Lo hanno capito bene Ott Tanak e Martin Jarveoja, autori di un tremendo incidente nella Prova Speciale 3, la Saarikas 1 di 15,93 chilometri.

L'equipaggio estone di Hyundai Motorsport è entrato in prova per secondo, dietro ai compagni di squadra Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Dopo 2 chilometri, appena superata una curva sinistrorsa, la i20 N Rally1 numero 8 è uscita di strada, capottando e colpendo un albero a bordo strada con il fondo.

La vettura è uscita malconcia dalla carambola e Ott Tanak ha subito chiamato i medici. L'equipaggio, fortunatamente, è riuscito a uscire dall'abitacolo della vettura con il pubblico che è intervenuto sul posto per aiutare i due estoni.

Entrambi sono stati portati al centro medico per le analisi di rito. Ott Tanak non ha subìto alcuna conseguenza a livello fisico, mentre Martin Jarveoja è stato trasportato all'ospedale per ulteriori visite precauzionali.

Anche Thierry Neuville ha commesso un errore. Entrato in proba per primo, nell'ultimo settore ha fatto un lungo sbagliando il punto di frenata prima di una curva a sinistra, finendo in una strada in mezzo al bosco. Questo gli ha fatto perdere oltre 13 secondi e la possibilità concreta di vincere la speciale.

Anche la PS3 è stata dominata dalle Toyota, con le 4 GR Yaris Rally1 di punta a occupare 4 posizioni della Top 5. La prova è stata vinta da Kalle Rovanpera con 4 decimi di vantaggio nei confronti di Elfyn Evans. Grazie a questo risultato, Rovanpera e il gallese superano entrambi Sébastien Ogier e diventano rispettivamente il leader del Rally di Finlandia e il primo degli inseguitori.

Esapekka Lappi ha invece sfoderato un'ottima prova che lo ha portato a chiudere al terzo posto, staccato di 9 decimi da Rovanpera. Grazie a questo ha recuperato 2 posizioni nella classifica generale, salendo al quinto posto.

Molto interessante la lotta per il primo posto tra le Rally2, con Oliver Solberg che sta lottando con Robert Virves e Jari-Matti Latvala per la prima posizione di classe. Il team principal di Toyota Gazoo Racing sembra avere un ottimo feeling con la GR Yaris Rally2, tanto da aver firmato tempi talmente buoni da metterlo in lotta per la prima posizione tra le vetture di pari livello.