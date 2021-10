WRC, Rally Finlandia, PS3: Tanak e Breen si ripetono

Le Hyundai continuano a suonare la carica nelle prime speciali del Rally di Finlandia. Anche nella Prova Speciale 3, la Sahlonen - Moksi 1 di 21,37 chilometri, due delle tre vetture schierate dal team di Alzenau l'hanno fatta da padrone.

A vincere la prova è stato Ott Tanak con il tempo di 10'14"5, ovvero 1 secondo più rapido del compagno di squadra Craig Breen. Di fatto i due piloti del team coreano sono attualmente gli unici ad avere l'opportunità di giocarsi la prima posizione.

Tra di loro, nella classifica generale, c'è appena 1"7 dopo tre speciali. Dietro di loro i distacchi non sono così pesanti, ma raccontano diverse cose. La prima di queste è che le Toyota sembrano non essere più imbattibili sui terreni di casa.

La prima Yaris è quella privata di Esapekka Lappi, terzo a 5"4 da Tanak. Il finnico, grazie a un ottimo terzo tempo nella PS3, è riuscito a scavalcare nella generale Elfyn Evans e a salire in terza posizione nella classifica generale, diventando così il primo inseguitore delle Hyundai.

Evans rimane comunque a mezzo secondo da Lappi, eppure dovrà guardarsi le spalle, dal possibile ritorno di Kalle Rovanpera. Il finlandese ha ammesso di prendersi dei rischi per cercare di recuperare posizioni e non perdere terreno dal Tanak, ma il suo avvio di gara è stato più difficile del previsto.

Fuori dalla Top 5 troviamo Thierry Neuville, primo pilota a denotare un divario già sostanzioso dopo appena 3 speciali. Il belga è a 13" dal leader della classifica generale dell'evento e, così come Ogier, sembra patire particolarmente la posizione di partenza e un sottosterzo accentuato sin dalla prima prova di oggi.

Ogier, invece, è settimo. E' chiaro però come stia gestendo il suo enorme vantaggio nei confronti dei diretti rivali per il titolo. Ormai la conquista dell'ottavo iride è questione di tempo, per questo dovrà avere pazienza e non prendersi dei rischi che, a questo punto della stagione, sarebbero inutili.

Dopo l'errore commesso nella PS2, Takamoto Katsuta è tornato a firmare tempi interessanti. Questa volta il giapponese ha fatto meglio di Ogier, sebbene in questo weekend stia correndo con il terzo navigatore differente degli ultimi 4 mesi, ossia da quando Daniel Barritt si è infortunato. Grazie a questo risultato, Katsuta ha superato entrambi i piloti del team M-Sport ed è risalito in ottava posizione.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS3

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 17'49”7 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +1"7 3 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +5"4 4 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +5"9 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +7"8 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +13"0 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +15"6 8 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +28"4 9 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +32"6 10 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +40"8