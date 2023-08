WRC | Rally Finlandia, PS21: Evans a un passo dalla vittoria

Nei rally nulla è deciso sino al taglio del traguardo dell'ultima vettura, ma Elfyn Evans è a un passo dalla vittoria del Rally di Finlandia 2023.

Il pilota di Toyota Racing ha firmato un'altra vittoria di speciale nella PS21, la Moksi - Sahloinen 2 di 16,56 chilometri, la penultima stage delle 22 in programma, allungando ancora sui diretti rivali.

Il gallese non aveva bisogno di frapporre tra sé e Thierry Neuville altri secondi, ma ora il gap tra i due è di 38"2 quando manca solo la Power Stage a concludere l'evento.

Evans e Neuville - al pari di tutti gli altri - potranno usufruire della Tyre Fitting Zone per cambiare le gomme e scegliere quelle per la Power Stage. L'obiettivo per entrambi sarà cogliere il miglior tempo, ma anche in secondo potrebbe rappresentare un buon premio di consolazione considerando il ritiro di Kalle Rovanpera.

Dietro i primi due Takamoto Katsuta è riuscito a resistere all'ultimo, vero assalto di Teemu Suninen, assicurandosi il terzo posto. Il finlandese di Hyundai Motorsport ha fatto meglio del rivale, ma di appena 9 decimi. Il margine che Katsuta può vantare è ancora di 6"3, troppi per pensare a un recupero di pura prestazione nell'ultima prova.

Jari-Matti Latvala ha ormai in mano il quinto posto assoluto da diverso tempo, mentre Oliver Solberg ha chiuso i discorsi per ciò che riguarda le vetture Rally2. Sarà lui a trionfare davanti a Sami Pajari. Il giovane finlandese del team TokSport, però, ha la vittoria WRC2 in mano, con Adrien Fourmaux troppo staccato per poterlo impensierire.