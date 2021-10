WRC, Rally Finlandia, PS2: Tanak in testa, poi c'è Breen

Archiviata la prova spettacolo che ha aperto il Rally di Finlandia 2021, ecco arrivare la PS2, la prima vera e propria prova del terzultimo appuntamento del WRC, che ha visto svettare in maniera perentoria le Hyundai.

Craig Breen ha ottenuto il miglior tempo nella PS2 Assamaki 1 di 12,31 chilometri, precedendo di appena 3 decimi di secondo il compagno di squadra Ott Tanak.

In virtù dei tempi della PS1, Ott Tanak è diventato il nuovo leader del Rally di Finliandia, con 7 decimi di vantaggio proprio sul compagno di squadra Craig Breen. Per la Hyundai un ottimo avvio, aiutate anche da un'ottima posizione di partenza nelle speciali odierne.

Non a caso Thierry Neuville, il qale entra per terzo nelle prove di oggi, non è andato oltre il settimo tempo. Questo lo ha fatto scendere al sesto posto nella generale, staccato di 5"2 dal campione del mondo 2019.

E' andata certamente peggio a Takamoto Katsuta. Dopo aver firmato il miglior tempo nella PS1, il giapponese ha perso il controllo della sua Yaris in uscita da una curva sinistrorsa molto veloce. Un'irregolarità del fondo sterrato ha agevolato il testacoda di Katsuta, il quale è stato bravo e fortunato a evitare impatti e a uscire di strada.

Katsuta ha perso oltre 20 secondi per quanto accaduto nel secondo settore, ma essere ancora in gara dopo quanto accaduto è un'ottima notizia. Tornando alla classifica generale, Elfyn Evans ha ottenuto il terzo tempo di speciale, che lo ha portato in terza piazza nella generale.

Il gallese della Toyota è in ritardo di 1"8 da Tanak ed è anche - al momento - il più credibile rivale delle Hyundai. Sébastien Ogier è settimo e, come prevedibile, sta patendo la posizione di partenza tutt'altro che semplice. Kalle Rovanpera è quinto, ma dal padrone di casa ci si attende un cambio di passo importante nel corso del pomeriggio.

Ottimo quarto posto per Esapekka Lappi che, lo ricordiamo, è al rientro nel WRC al volante di una Plus dopo quasi un anno. Il finnico ha ottenuto un buon tempo, sebbene a fine prova abbia mostrato disappunto per il tempo ottenuto.

Rally di Finlandia - Classifica generale dopo la PS2

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 7'35”2 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +0"7 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1"8 4 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +3"8 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +3"9 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC +5"2 7 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +5"4 8 Greensmith/Patterson Ford Fiesa WRC +12"3 9 Fourmaux/Coria Ford Fiesa WRC +17"3 10 Katsuta/Johnston Toyota Yaris WRC +20"5