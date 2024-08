WRC | Rally Finlandia, PS2: svetta Evans. Ogier nuovo leader

Il Rally di Finlandia è ripartito questa mattina con la Prova Speciale 2, la Laukaa 1 di 17,96 chilometri, e lo ha fatto sotto il segno delle Toyota.

Elfyn Evans ha vinto la prima prova speciale della mattina, la seconda del nono appuntamento del WRC 2024, fermando il cronometro in 8'35"4 sotto la pioggia, che ha reso il fondo della speciale difficile, insidioso e pieno di sorprese.

Il gallese ha preceduto di 4 decimi di secondo il primo dei compagni di squadra, l'8 volte campione del mondo Sébastien Ogier che, grazie al tempo di ieri nella PS1, è diventato il nuovo leader dell'evento.

Come detto, le GR Yaris Rally1 l'hanno fatta da padrone in questa prima prova del venerdì: un poker che mostra tutta la loro forza su questi sterrati, anche resi diversi nella risposta e nell'imprevedibilità dalla pioggia. Kalle Rovanpera ha chiuso al terzo posto, staccato di 1"1 e Takamoto Katsuta ha completato il porker, chiudendo a 2"5 dal crono di Evans.

In condizioni di fondo bagnato le Yaris si sono confermate eccezionali, con la prima Hyundai, quella di Thierry Neuville, che ha chiuso al quinto posto staccata di 4 secondi da Evans. Il leader del Mondiale, grazie alla pioggia, ha pagato molto meno in termini di distacco dai piloti che lo hanno seguito in in speciale.

Non a caso è riuscito a mettersi alle spalle altre 5 vetture, con la prima di queste che è la i20 N Rally1 del compagno di squadra Esapekka Lappi, seguita dalla gemella di Ott Tanak. Sia Neuville che il finlandese e l'estone si hanno lamentato poco grip e un sottosterzo pronunciato da parte delle rispettive vetture.

Non sono partite bene le Ford Puma Rally1, con Adrien Fourmaux quinto ma staccato di 11"7 da Evans e Gregoire Munster autore di un lungo in frenata nel corso di una curva sinistrorsa. L'olandese è riuscito a evitare impatti contro gli alberi, ma ha fatto stallare il motore della sua Puma, perdendo diversi secondi.

E' andata peggio a Sami Pajari. Il giovane finlandese che è all'esordio al volante di una Rally1 ibrida in questo fine settimana è andato a sbattere contro un albero nella parte finale della speciale, rovinando il paraurti posteriore e, soprattutto, rompendo l'ala. Un problema serio per Pajari, il quale dovrà affrontare altre tre prove senza la principale fonte di carico aerodinamico nella parte posteriore della sua GR Yaris Rally1.

La nuova classifica generale vede ora in testa Sébastien Ogier con 1 secondo di vantaggio su Kalle Rovanpera, 1"4 su Elfyn Evans e 1"8 su Takamoto Katsuta. Un poker Toyota inseguito dal leader del Mondiale Thierry Neuville a 2"2, ma per il belga sarà molto difficile riuscire a mantenere la sua posizione nel corso della giornata.