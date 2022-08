WRC | Rally Finlandia, PS2-3: Tanak al top. Solberg già KO

Carica lettore audio

Il Rally di Finlandia è ripartito questa mattina con le prime due prove speciali delle 9 in programma nella giornata odierna. Ott Tanak, pilota di Hyundai Motorsport, è salito in vetta alla classifica generale, diventando così il nuovo leader dell'evento.

Tanak ha vinto la Prova Speciale 2, la Laukaa 1 di 11,75 chilometri, battendo di 2"7 Esapekka Lappi e di 2"9 Craig Breen. In una prova in cui i distacchi sono stati contenuti spiccano le difficoltà dei piloti che sono chiamati ad aprire le prove.

Per la prima volta in stagione Kalle Rovanpera sembra non così brillante come in precedenza. Tutto normale se si pensa che oggi sarà costretto a entrare in speciale per primo, ma lo stesso discorso vale per Thierry Neuville, il quale entrerà in prova appena dopo il leader del Mondiale.

Se il finlandese fatica perché deve pulire per primo il fondo, il belga si è lamentato di continui cambiamenti di grip che non gli danno confidenza al volante della i20. E' però andata peggio a Oliver Solberg: lo svedese, infatti, è uscito di strada dopo poche centinaia di metri dal via della prova.

Oliver, affrontata la prima curva, ha poi impostato quella successiva, una sinistrorsa lunga e piuttosto veloce. La sua i20 N Rally1 ufficialeha progressivamente perso la corda, finendo all'esterno della curva. L'inevitabile contatto contro un albero ha portato la i20 numero 2 a capottare. Una volta finita la carambola è parso subito chiaro che per Solberg la gara fosse finita in quell'istante.

La Prova Speciale 3, la Lankamaa 1 di 21,69 chilometri, ha visto prevalere Esapekka Lappi. Il padrone di casa di Toyota Racing ha beffato Tanak per 3 decimi, confermandosi però molto veloce e un potenziale pretendente al successo al pari di Craig Breen, ancora terzo a 3"1.

La classifica generale vede Ott Tanak davanti a Esapekka Lappi con un vantaggio di 5" netti, mentre al terzo posto c'è Elfyn Evans a 9"2. Craig Breen è quarto, ma ad appena 4 decimi dal podio.

In questa speciale Adrien Fourmaux è stato molto sfortunato: ha colpito con la ruota anteriore destra una roccia nascosta in un avvallamento mentre era intento ad affrontare una curva destrorsa. L'impatto ha divelto la sospensione e ha messo fine alla sua gara.

Il primo giro dei tre previsti oggi termina qui. Ora i piloti potranno usufruire del primo Service di giornata (ne sono previsti 2) per poi prepararsi al secondo giro mattutino che scatterà con la Prova Speciale 4, la Laukaa 2 di 11,75 chilometri. La prima vettura, ovvero la Toyota GR Yaris Rally1 numero 69 di Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen, entrerà il prova alle 11:15 italiane.

Rally di Finlandia - Classifica dopo la PS3

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 18'06”8 2 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 +5"0 3 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +9"2 4 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +9"6 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +10"8 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +14"7 7 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +20"0 8 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +21"6 9 Huttunen/Lukka Ford Puma Rally1 +22"7 10 Greensmith/Andersson Ford Puma Rally1 +29"2